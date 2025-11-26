Haberler

Avrupa Borsaları, Barış Süreci ve Faiz İndirim Beklentisiyle Yükseldi

Güncelleme:
Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna barış sürecine yönelik olumlu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin etkisiyle yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 1,06 değer kazanarak günü tamamladı.

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisinin artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle de yüzde 1,06 artışla 574,01 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 1,76 ve petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 1,12 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 artarak 9.691,58 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 23.726,22 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 yükselerek 8.096,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 artışla 43.130,32 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,159 oldu.

Ukrayna'da barış müzakereleri yatırımcıların yakın takibinde

Avrupa borsalarındaki yatırımcılar, ABD öncülüğünde yürütülen Ukrayna barış anlaşması müzakerelerindeki gelişmeleri de takip etti.

Avrupa pay piyasalarında bugünkü yükseliş, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin yanında Fed'in aralıkta faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesinin ardından geldi.

Yatırımcılar, Fed'in yaklaşan para politikası kararını etkileyebilecek haberleri de yakından izlerken, piyasalar gelecek ay Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 83'ün üzerinde fiyatlıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dün, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Noel'den önce yeni Fed başkanını atama ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söylemesi de piyasalara ivme kazandırarak risk iştahının artmasını sağladı.

Uluslararası basında ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Trump'ın faiz indirimi çağrısını destekleyecek bir isim olarak Fed başkanlığı için güçlü aday olduğu yazıldı.

Ukrayna görüşmeleri iyimserliği artırdı

Bu arada, ABD, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerde hızlı bir ilerleme sağlanması için baskı yapmaya devam ediyor. Başkan Trump, yalnızca birkaç anlaşmazlık noktasının kaldığını açıkladı.

Analistler, yatırımcıların ABD'nin barış planı konusunda çok hızlı bir şekilde iyimser hale geldiklerini ve Ukrayna'da bir anlaşma sağlanması konusunda kesinlik olmadığını hatırlatarak, Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin başarısız olması halinde pay piyasalarında olumlu havanın hızla olumsuzluğa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Analistler, Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmeyi mi yoksa sabit tutmayı mı planladıkları konusunda çelişkili açıklamalar yapmasının yanı sıra, faiz indirimlerine yönelik belirsizliğin, sona eren ABD hükümetinin kapanması nedeniyle birçok verinin hala eksik olmasından da kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
