Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da ateşkes olabileceğine dair iyimserlikle haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,42 artışla 587,49 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,42 artarak 10.106,84, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,41 değer kazanarak 22.957,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 yükselerek 7.846,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 artışla 44.013,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,157 oldu.

ABD'nin İran'a çatışmayı sonlandırmaya yönelik bir plan sunduğuna yönelik haberler sonrasında petrol fiyatları gerilerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün İran ile "müzakere halinde olduklarını" ve İran'ın "anlaşma yapmak istediğini" öne sürmesi, yatırımcıların çatışmanın son evresine girmiş olabileceği beklentilerini artırmıştı.