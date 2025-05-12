Avro Grubu Başkanı Donohoe'dan ABD-Çin Gümrük Vergileri Açıklaması

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, ABD ve Çin'in gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Donohoe, Brüksel'de gerçekleştirilecek Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Avro Grubu toplantısında, dijital avro çalışmaları, finansal sektörün durum değerlendirmesi, Avro Bölgesi'nin genel ekonomik durumu gibi çeşitli konuların ele alınacağını anlatan Donohoe, ekonomi ve ticaret alanındaki küresel gelişmeleri de değerlendireceklerini vurguladı.

Donohoe, küresel ticaretle ilgili belirsizliğin birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde olumsuz etkisi olduğunun farkında olduklarını belirtti.

"ABD ve Çin arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerleme memnuniyet verici." diyen Donohoe, ABD ile Avrupa arasında her gün milyarlarca avro değerinde ticaret gerçekleştiğini ve ABD ile anlaşma yapmak için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Donohoe, AB'nin ABD ile ticaret müzakerelerinin AB Komisyonunun görev alanına girdiğini ve Komisyonun bunu çok uygun ve etkin biçimde yürüttüğünü belirtti.

Ticari uzlaşmazlıkların giderilmesine ve belirsizliklerin azaltılmasına yönelik bütün müzakereleri olumlu karşıladıklarını anlatan Donohoe, ABD ile ticareti sıfır tarife ile sürdürmek istediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini üç aylığına yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.