Haberler

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde ocak ayındaki perakende satışlar, bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 2 artış kaydedildi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB genelinde ise perakende satışlar artış göstermeye devam ediyor.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocak ayında önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar ocakta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,7 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 4,4 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile Letonya'da ve yüzde 2 ile Portekiz'de oldu. En fazla düşüş ise yüzde 3,5 ile Slovakya'da, yüzde 1,9 ile Slovenya'da ve yüzde 1,3 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

Ocakta, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 24,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,3 ile Litvanya'da ve yüzde 8,7 ile Estonya'da artarken, Slovakya'da yüzde 3,1 Slovenya'da yüzde 1,5 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak