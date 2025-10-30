Avro Bölgesi'nde Büyüme Riskleri Hafifliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini ifade etti.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararının oy birliği ile alındığını anlatan Lagarde, "Yaz aylarında AB ile ABD arasında ticaret anlaşmasına varılması, Orta Doğu'da yakın zamanda duyurulan ateşkes ve bugün ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinde ilerleme olduğu açıklaması ekonomik büyümeye yönelik bazı olumsuz riskleri hafifletti." diye konuştu.

Lagarde, "Ancak hala istikrarsız küresel ticaret ortamı tedarik zincirlerini bozabilir, ihracatı daha da zayıflatabilir ve tüketim ile yatırımları olumsuz etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Finans piyasalarına güvenin azalmasının daha sıkı finansman koşullarına, daha fazla riskten kaçınmaya ve daha zayıf büyümeye yol açabileceğine işaret eden Lagarde, özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere jeopolitik gerilimlerin büyük bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Lagarde, beklenenden yüksek savunma ve altyapı harcamalarının üretkenliği artıran reformlarla birlikte büyümeye katkı sağlayabileceğini belirtti.

İş dünyası güvenindeki iyileşmenin özel yatırımları teşvik edebileceğine dikkati çeken Lagarde, "Jeopolitik gerilimler azalırsa veya ticaret anlaşmazlıkları beklenenden daha hızlı çözülürse, piyasaya güven artabilir ve ekonomik faaliyetler canlanabilir." dedi.

Enflasyon görünümü belirsiz uyarısı

Değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle enflasyon görünümünün her zamankinden daha belirsiz olduğunu anlatan Lagarde, "Daha güçlü bir avro, enflasyonu beklenenden daha fazla düşürebilir." diye konuştu.

Lagarde, küresel tedarik zincirlerinin parçalanmasının ithalat fiyatlarını artırıp kritik ham madde arzını kısıtlayarak enflasyonu daha da yükseltebileceğine işaret ederek, "Savunma ve altyapı harcamalarındaki artış orta vadede enflasyonu artırabilir. Aşırı hava olayları ve daha genel olarak ortaya çıkan iklim ve doğa krizi, gıda fiyatlarını beklenenden daha fazla yükseltebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.