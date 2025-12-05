Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseleceği yönündeydi. Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda büyüme oranının piyasa beklentilerini ve öncü verileri geçmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Finlandiya ve İrlanda'da yüzde 0,3, Romanya'da yüzde 0,2 azalırken, Macaristan, Litvanya ve Almanya'da sabit kaldı. Çeyrek bazda GSYH, İtalya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Finlandiya'da yüzde 0,6 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.