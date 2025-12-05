Haberler

Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde 2025 yılının üçüncü çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetti. Yıllık bazda ise GSYH yüzde 1,4 arttı. Piyasa beklentilerini aşan bu büyüme, Finlandiya ve İrlanda gibi bazı ülkelerde düşüş yaşanırken, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde ise artış gösterdi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseleceği yönündeydi. Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda büyüme oranının piyasa beklentilerini ve öncü verileri geçmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Finlandiya ve İrlanda'da yüzde 0,3, Romanya'da yüzde 0,2 azalırken, Macaristan, Litvanya ve Almanya'da sabit kaldı. Çeyrek bazda GSYH, İtalya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Finlandiya'da yüzde 0,6 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
