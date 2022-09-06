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Avokado bahçesinde tonlarca kabak yetiştirdi

Ekonomi Haberleri

Avokado bahçesinde tonlarca kabak yetiştirdi Mersin'de bir çiftçi, 2 yıl önce oluşturduğu avokado bahçesindeki fidanların alt kısmını değerlendirerek ve suyun israfını önlemek için alternatif ürün olarak kabak dikti 10 ile 50 kilogram arasında değişen tonlarca ürün alan üretici kilogramı 4...

Avokado bahçesinde tonlarca kabak yetiştirdi

Mersin'de bir çiftçi, 2 yıl önce oluşturduğu avokado bahçesindeki fidanların alt kısmını değerlendirerek ve suyun israfını önlemek için alternatif ürün olarak kabak dikti

10 ile 50 kilogram arasında değişen tonlarca ürün alan üretici kilogramı 4 TL'den satıp ekonomik kazanç sağladı

MERSİN - Mersin'de bir çiftçi, 2 yıl önce oluşturduğu avokado bahçesindeki fidanların alt kısmını değerlendirip suyun israfını önlemek için alternatif ürün olarak kabak dikti, 10 ile 50 kilogram arasında değişen tonlarca ürün alan üretici kilogramı 4 TL'den satıp ekonomik kazanç sağladı.

Hatay'dan gelip Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen ve oğlunun fikirlerini uygulayan çiftçi baba Mustafa Akdoğan, 12 dönüm alana kurdukları bahçesinde tropikal meyveler yetiştirmeye başladı. Daha önce ejder ve çarkıfelek meyvelerini yetiştirip hasat eden Akdoğan 12 dönümlük alanın 4 dönümüne de avokado dikti. 6 metre arayla dikilen fidanlar büyümeye başlarken, boşlukları değerlendiren üretici suyun da israf olmaması için kabak dikimi yaptı. 10 ile 50 kilogram arasında gelen kabaklar hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen kabakları üretici Akdoğan kilogramı 4 TL'den satarak ev ekonomisine gelir getiren önemli bir kazanç sağladı.

En yüksek kabağımız 53 kilo

5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, "4 dönüm avokado ektim, avokadoların arasına hortumlar döşedik suyumuz araya gitmesin diye en masrafsız kabak ektim, hiçbir masrafı yok, ilaç yok. En yüksek kabağımız 53 kilo geliyor. 10 kilonun üstündekileri tüccara verdim, ufaklarını da elden satıyorum. Kilosunu 4 liradan verdim" dedi.

15 tondan fazla ürün alacağını aktaran Akdoğan, "Şuana kadar 4'er tondan 2 araba, 8 ton sattım. Daha burada var aşağı yukarı 10 tona yakın ürün var. Yani avokadonun arası 6 metre olduğu için suyun araya gitmemesi için, bunların aralarına da kabak ektim. Burada yetiştiriyorum, Hatay'a gönderiyorum. Kalanları da otellerdeki arkadaşlar alıp gidiyor. 2 gün kirece yatırıyorlar, kireçten sonra tatlı yapıyorlar. Tatlı pişiriyorlar, kabak tatlısı olarak satıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Ekonomi

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