Haberler

Av sezonu Karadenizli balıkçıları mutlu ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, yeni av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun kaldı.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, yeni av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun kaldı.

Balık avı sezonunun başlamasının ardından ağlarını mavi sularla buluşturan balıkçılar, bol miktarda avladıkları palamutla kıyıya dönüyor.

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Sezen Ceylan, AA muhabirine, büyük umutlarla başlayan sezondan genel anlamda memnun olduklarını, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Oldukça bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ceylan, "Sezonun böyle olacağını anlamıştık. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

Ceylan, istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığına değinerek, "Havalar soğudukça avlanan balık miktarının daha artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortalama 600-700 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satışa sunulduğunu kaydeden Ceylan, daha küçük palamutların ise 50 liradan satıldığını aktardı.

Ceylan, vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Bereketli bir sezon yaşadıklarını dile getiren Mustafa Memiş ise, "Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle palamut sürüleri kıyılara akın etti." dedi.

Memiş, palamut bolluğunun en az iki ay daha sürmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Konya'da “Kıskaç” operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı
Salah maske taksa da kurtulamadı

Maske taksa da kurtulamadı!

Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı

Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu