Auto Kale Aydın'da Yeni Şubesini Açtı

Auto Kale, Aydın'da Efeler şubesini hizmete açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto Kale, Aydın'ın Efeler ilçesindeki İkinci Sanayi Sitesi'nde faaliyete geçen yeni şubesiyle ikinci el araç alım-satımında güvenli ve şeffaf ekspertiz hizmeti sunuyor.

Marka, sunduğu gelişmiş teknik altyapı, standartlara uygun raporlama süreçleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Aydın'da da sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Auto Kale Aydın Şubesi'nin işletmeciliğini, daha önce de sektörde deneyim sahibi olan Altan Geçici üstleniyor. Geçici, eşi Ayşe Geçici ve oğulları Mehmet Geçici ile birlikte yönettiği şubede teknik bilgi birikimiyle müşteri memnuniyetine odaklanıyor.

Gelişmiş teknolojik cihaz altyapısı, uzman kadrosu ve tarafsız raporlama anlayışıyla dikkati çeken Auto Kale Aydın Şubesi, binek araçlardan ticari araçlara kadar geniş bir yelpazede ekspertiz çözümleri sunuyor.

"Aydınlı sürücülere en doğru, en şeffaf hizmeti sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Geçici, ikinci el araç alımında en kritik adımın güvenilir ekspertiz olduğunu belirtti.

Geçici, "Biz de yılların deneyimi ve Auto Kale güvencesiyle Aydınlı sürücülere en doğru, en şeffaf hizmeti sunuyoruz. Ekspertiz hizmeti, sadece bir rapor değil; insanların gönül rahatlığıyla araç alabilmesi için attığı en önemli adımdır." ifadelerini kullandı.