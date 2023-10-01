ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlarına Sektörün Taleplerini İletti

ATSO Başkanı Ali Bahar ve beraberindeki heyet, sektörlerin öneri ve taleplerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a iletti. Başkan Bahar, ulaşım, altyapı ve ticari faaliyetler konusunda ATSO'nun 49 meslek komitesinden gelen talep ve önerileri ileterek, çalışmalara ilişkin dosyaları teslim etti ve içeriği hakkında bilgi verdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve beraberindeki heyet, sektörlerin öneri ve taleplerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a iletti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Boğaçhan Göksu, Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Mustafa Yayla, Özgür Karagöz, Hakan Pakalın, Meclis Başkan Yardımcıları Nilay Akbaş, Mızrap Cihangir Deniz, Divan Katibi Ökkeş Göktuğ Şahin ve ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Başkan Bahar, ulaşım, altyapı ve ticari faaliyetler konusunda ATSO'nun 49 meslek komitesinden gelen talep ve önerileri ileterek, çalışmalara ilişkin dosyaları teslim etti ve içeriği hakkında bilgi verdi.

Ulaşım ve altyapı sorunlarını aktardılar

Ulaşım ve altyapı ile ilgili Antalya'da yaşanan problemlere dikkat çeken Başkan Bahar, sektör temsilcileri tarafından belirlenen sorunları Bakan Uraloğlu'na aktardı. Karayolları ağının nitelik ve kapasitesinin iyileştirilmesi konusunu hatırlatan Başkan Bahar, lojistik sorununa ilişkin bilgi verdi. Karayollarından iletilen taleplerin karşılıksız bırakılmadığını kaydeden Bakan Uraloğlu ise, "Büyükşehir belediyeleri bakanlığımızdan bu konuda destek isteyebilirler. Antalya'dan bakanlığımıza iletilen bir talep yok, bakanlığa ulaştığında her türlü desteği verebiliriz" dedi.

Havayolu, deniz ve karayolunun etkin kullanılması, bilgi ve iletişim ağlarının güçlendirilmesi konusunda Antalya ölçeğinde bilgi veren Başkan Bahar, "Antalya- Eskişehir hızlı tren projemiz için imza kampanyası başlattık. Antalya, büyükşehirler sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor, ancak Antalya hariç tüm büyükşehirlerde demiryolu ulaşımı bulunmaktadır. Bu nedenle de Antalya Yüksek Hızlı Tren imza kampanyamızı başlattık, bu konuda da kurumlarımızın, ilgili bakanlıklarımızın kapısını çalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Okul servis araçlarının yaşı konusunda taşımacılık sektörünün talebini ileten Başkan Bahar, "Şehir içi kullanılan araçlar olması dolayısıyla, sektörümüz araç kullanımının 20 yıla çıkartılması talebini tarafımıza iletti. Araçların bakımlarının sık sık yapılması konusunda bilgi aldık, bu konuda sizin de desteğinizi istiyoruz" dedi.

"Antalya Limanı'nda fiyatlar diğer limanlara göre yüksek"

Antalya Limanı'nda kapasite artırımı yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Bahar, "Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi, liman-havalimanı ve kent merkezi arasında ulaşımın koordine edilmesi, demiryolu ulaşımının şehrimize ulaştırtılması gibi konuların ele alınması ve çözüm odaklı çalışmalar başlatılması önceliğimiz" dedi. Başkan Bahar, fiyatların İzmir ve Mersin limanlarına göre yüksek olması, Antalya'yı illere bağlayan demiryolunun olmaması ve limanın fiziki şartlarının yeterli olmamasının limanın aktif olarak kullanılmamasında etkili olduğunu ifade etti.

Toplu iş yerlerine Bakan desteği

ATSO Başkanı Ali Bahar ve beraberindeki ATSO heyeti, Ankara temaslarını Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile sürdürdü. Bakan Bolat ve bürokratlarının olduğu toplantı salonunda, Antalya iş dünyasının ve ATSO üyelerinin belirlediği sorunları aktararak görüşmeye başlayan Başkan Bahar, kredi kartı kullanımına ilişkin yaşanan sorunları, avukat bulundurma zorunluluğunu, 250 bin TL sermaye sınırını ve Schengen Vizesi'ne ilişkin yaşanan sıkıntıları belirterek, perakende sektöründe haksız rekabet, e-ticarete yönelik sorunlar, motorlu kara taşıtları ticareti, toplu iş yerleri projesi, fuar desteklerine ilişkin talepler, sağlık turizmine yönelik destekler, yabancıya yönelik konut satışları ve gecelik kiralama sorunu, bölge rekabetçiliğinin artırılması, havayollarının etkin kullanımı, denizyolu lojistik kapasitesinin ve ulaşımının geliştirilmesi, demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ana başlıklarında 13 acil problemi iletti. Bahar, Antalya'da toplu iş yerleri oluşturulması konusunda çalışma yaptıklarını kaydederek, "Üyelerimizi ve iş yerlerini bir araya getirmek, lojistik ve tedarik sürecinin de hızlanmasını sağlayacaktır. Bu da ekonomik olarak bölgesel katma değerimizi yükselterek, iş dünyamızın tasarruf etmesine katkı koyacaktır" dedi.

Toplu iş yerleri projesine destek vereceğini kaydeden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise, "Toplu iş yerleriyle ilgili kooperatifleşme yolunu tercih ediyoruz. Kooperatifleşin ve bana bilgi verin, bu konuda sonuna kadar arkanızda olacağım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA