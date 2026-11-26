ATSO, yeni Hal Kanunu düzenlemesi için E-Fatura ve Hal Kayıt Sistemi entegrasyonu, kooperatiflere destek, depolama ve nakliye teşvikleri başta olmak üzere sektörün beklentilerini içeren kapsamlı öneri dosyasını Ticaret Bakanlığına sundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), sebze ve meyve ticaretini düzenleyen 5957 sayılı Hal Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin sektörün görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığına iletti. E-Fatura ve Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonundan tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesine, depolama ve nakliye desteğinden küçük işletmelerin dijital sisteme uyumuna kadar birçok başlıkta düzenleme önerisi sunuldu. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir ve Odamız 6. Grup (Tarımsal Ürünlerin Ticareti) Meclis Üyesi Feyzullah Karaalp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile bir araya geldi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar da daha önce hal esnafı ve sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda komisyonculuk sektörünün sorunlarını, Hal Kanunu'ndaki eksiklikleri ve mevzuat ihtiyacını gündeme getirmiş, kanun üzerinde çalışma yapılacağını ifade etmişti. Bu kapsamda sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak ATSO tarafından hazırlanan kapsamlı dosya, Bakan Yardımcısı Gürcan'a sunuldu. Dosyada mevcut kanun hükümlerinin yanı sıra değiştirilmesi ve yeni düzenlemeler eklenmesi önerilen maddelere ilişkin taslak metinler de yer aldı.

E-Fatura ve hal kayıt sistemi entegre edilmeli

ATSO'nun önerileri arasında, yaş meyve ve sebze ticaretinde kullanılan Hal Kayıt Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen E-Fatura uygulamasının entegre edilmesi öne çıktı. İki sistemdeki verilerin birbiriyle uyumlu çalışmasının zorunlu hale getirilmesini öneren ATSO, böylece toptancı hallerinde ve hal dışında faaliyet gösteren tüccarların belgelerini doğru ve eksiksiz düzenleyebilmesinin önünün açılacağını bildirdi. Düzenlemenin, sektörde yaşanan kayıt ve bildirim sorunlarının azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Kooperatiflere profesyonel yönetim ve finansman desteği

Tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesine yönelik öneriler de dosyada önemli yer tuttu. Kooperatiflerin sayısının artırılması ve market raflarındaki paylarının yükseltilmesi hedefinin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekilen değerlendirmede; profesyonel yönetim, finansmana erişim ve soğuk zincir ile lojistik altyapısının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, tarımsal kooperatiflere yönelik desteklerin 5957 sayılı Kanun'da Bakanlığın görev ve yetkileri arasına alınması önerildi.

Küçük üreticilerin dijital dönüşümü desteklenmeli

Hal Kayıt Sistemi ile E-Fatura uygulamalarının uyumlaştırılması sürecinde küçük ölçekli üreticiler ve işletmelerin karşılaşabileceği teknik ve mali güçlüklerin de dikkate alınması istendi. ATSO, dijital takip sistemlerinin etkin uygulanabilmesi için bu kesimlere yönelik uyum desteği sağlanmasını önerdi.

Depolama ve nakliye desteği önerisi

Kanun değişikliği kapsamında depolanabilen sebze ve meyveler için kira ve nakliye desteği verilmesine yönelik düzenlemenin de öneriler arasında yer aldığı dosyada, ürün arzının yoğun olduğu dönemlerde üreticilerin düşük fiyatlarla satış yapmak zorunda kalmasının önlenmesi ve ürünlerin depolanmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Böylece üretimin azaldığı dönemlerde yaşanan arz kaynaklı fiyat artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Üreticiye ödeme süreleri yeniden düzenlenmeli

ATSO'nun öneri dosyasında, üreticiye ürün bedelinin ödenmesi ve alıcıların ödeme yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Mevcut uygulamada komisyoncuların üreticiye ürün bedelini satış tarihinden itibaren 15 iş günü içinde, vadeli satışlarda ise 30 iş günü içinde ödemek zorunda olduğuna dikkat çekilerek, sonraki alıcılardan tahsilatın aylarca sürebilmesinin komisyoncular üzerinde ciddi bir finansman yükü oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda, komisyoncular dışındaki alıcıların mal bedelini teslim veya mülkiyet devrinden itibaren 30 gün içinde ödemesi, 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde ise ödeme süresinin 60 gün olarak düzenlenmesi önerildi. Ayrıca ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve mal bedelinin alacaklıya ödenmesinin güvence altına alınması istendi.

Hal içinde ticaret kısıtlamalarına düzenleme önerisi

ATSO, yaş sebze ve meyve ticaretinin kendine özgü durumları nedeniyle aynı toptancı hali içindeki mal alım, satım ve devir işlemlerine ilişkin kısıtlamaların da yeniden ele alınmasını önerdi. Raf ömrü kısa olan ve hızlı şekilde tüketiciye ulaştırılması gereken ürünlerin, özellikle soğuk hava depolarından çıkarıldıktan sonra yeniden aynı durumları muhafaza edilmesinin güçlüğüne dikkat çekilen dosyada; yaş sebze ve meyvelerde komisyoncudan komisyoncuya, tüccardan tüccara ve üretici örgütünden üretici örgütüne mal alımı, satımı ve devrine izin verilmesi talep edildi. Böylece ürünlerin bekletilmeden piyasaya sunulması ve ticaretin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir, sektör temsilcileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanan önerilerin kanun değişikliği sürecinde dikkate alınmasının önemine işaret ederek, "Sektörümüzün sorunlarını ve beklentilerini doğrudan sahadan aldığımız görüşlerle değerlendirdik. Mevcut kanunda sektör açısından olumlu olan hükümlerin korunmasını, uygulamada sorun yaşanan alanlarda ise ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Hazırladığımız dosyayla yalnızca sorunları dile getirmekle kalmayıp çözüm önerilerimizi ve alternatif madde metinlerini de Bakanlığımıza sunduk. Sektörümüzün ihtiyaçlarının yeni düzenlemeye yansıması için ATSO olarak süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı