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ATSO Başkanı Ali Bahar: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ülke itibarını yükseltecek

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke itibarının yükseleceğini, dış borçlanma, sermaye girişleri ve dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke itibarının yükseleceğini, dış borçlanma, sermaye girişleri ve dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin Gri Listeden çıkarılma kararını değerlendirdi. Başkan Ali Bahar, gri listeden çıkılmasının ülke itibarını yükselteceğine vurgu yaparak, dış borçlanma, sermaye girişleri ve dezenflasyon sürecine de önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'nin Singapur'da yapılan toplantısında Türkiye'nin, gri listeden çıkarıldığı haberini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Küresel yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu engeli aşmış olacağız" diye konuştu.

"Tereddütleri ortadan kaldıracak"

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının en önemli etkisinin önümüzdeki dönemde daha net hissedileceğini ifade eden Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının en önemli etkisi önümüzdeki dönemde itibar kaybını telafi etme ve yabancı yatırımcıların tereddütlerinin ortadan kaldırılması olacak. Küresel yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu engeli aşmış olacağız. Yabancı sermaye akışının hızlanması ve dış borçlanma maliyetlerinin azalması, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak ve yıl sonunda başlamasını beklediğimiz faiz indirim sürecinin daha rahat yönetilmesini sağlayacak. Ekonomi yönetimimize ve bu süreçte emeği geçen herkese Antalya iş dünyası olarak müteşekkiriz."

"Aksaklıklar giderildi"

FATF'ın 2019 değerlendirmesinde, Türkiye'nin 40 standarttaki temel eksikliklerinin ortaya çıktığını ve 2021'de bu eksikliklerin kısmen giderildiğini ifade eden Başkan Ali Bahar, "Kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi konularda Burkina Faso, Kamerun, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali gibi ülkeler ile aynı listede bulunmamız büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyordu. 2023'te açıklanan izleme raporunda Türkiye'nin önceki yıllara göre ilerleme kaydettiği ancak hala yapması gerekenler olduğu belirtilmişti. Son dönemde mevzuatımızda yapılan değişiklikler ile bu aksaklıklar giderildi. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen kripto varlıklara ilişkin kanun bunun son halkası oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dezenflasyon Ali Bahar Antalya Türkiye Finans Ekonomi Güncel Haberler

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