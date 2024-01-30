ATSO Başkanı Ali Bahar: İhracatın belirleyicisi kur değil, dış taleptir

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, istikrarlı ekonominin önemine vurgu yaparak, "Kur yükselince ihracat artar mantığı doğru olsaydı tüm ülkeler sürekli olarak paralarının değerini düşürmeye çalışırlardı. Biz ne değerli TL istiyoruz ne de değersiz TL. İstediğimiz şey paramızın reel olarak istikrarlı bir seyir izlemesi" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ihracata ilişkin değerlendirmesini desteklediklerini kaydetti. İhracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi olmadığına ilişkin açıklamada bulunan Şimşek'in sözlerine katıldıklarını kaydeden Bahar, "Türkiye ihracat artışını kura bağlayan sığ mantıktan artık kurtulmalıdır. 'Kur yükselince ihracat artar' mantığı doğru olsaydı tüm ülkeler sürekli olarak paralarının değerini düşürmeye çalışırlardı. Bu mantık doğru olsaydı, 2021 sonunda kurda yaşadığımız sıçrama ihracatımızın da artmasını sağlamalıydı ama öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

"İhracatın temel belirleyicisi dış taleptir"

Bir ülkenin ihracatını en başta o ülkede üretilen ürünlerin niteliğinin belirlediğini dile getiren Başkan Bahar, "Siz, ancak dünyada rağbet gören, katma değeri yüksek mallar üretiyorsanız bunları ihraç edebilirsiniz. Ürünlerinizin niteliği kısa vadede değişemez. Ar-Ge, tasarım, markalaşma, döngüsel üretim ile orta ve uzun vadede ihracatınızı geliştirebilirsiniz. Kısa vadede ihracatın temel belirleyicisi dış taleptir" dedi. İhracat yapılan ülkelerdeki büyümenin güçlenmesinin ülke talebini de artıracağına işaret eden Bahar, "Nitekim bunu 2022'den beri yaşıyoruz. İnşallah, bu yılın sonuna doğru hedef pazarlarımızın ekonomileri canlandıkça, ihracatımız da artışa geçecek" diye konuştu.

"Akademik çalışmalar ve fiili uygulamalar destekliyor"

Bakan Şimşek'in "ihracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" açıklamalarını hatırlatan Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakan sanıyorum ki, kurun önemli bir etkisi yok derken, kurdaki yükselişin önemli bir etkisi yok demek istiyor. Akademik çalışmalar ve fiili uygulamalar da bunu destekliyor. Yalnız burada bir yanlış anlamayı engellemek adına şunu daha açık ortaya koymak gerekiyor. Kurun aşırı yükselmesi, yani TL'nin reel olarak aşırı değersiz hale gelmesi ihracata fayda vermediğini biliyoruz. Ancak TL'nin aşırı değerli hale gelmesi ürün gamımız nedeniyle ihracata zarar veriyor."

"TL'nin aşırı değerlenmesinin önüne geçmeliyiz"

Türkiye'nin mevcut durumda orta-düşük ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde bir ihracat gamına sahip olduğunu belirten Bahar, "Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve mobilya gibi küresel talebin düşük fiyatlı tedarikçilere kaydığı sektörlerdeki ihracatı yüksek olan bir ülkeyiz. Bu nedenle TL'nin aşırı değerlenmesinin de önüne geçmeliyiz. Biz ne değerli TL istiyoruz ne de değersiz TL. İstediğimiz şey paramızın reel olarak istikrarlı bir seyir izlemesi" diye konuştu. Ülke olarak bazı konuları tekrar açmamak üzere rafa kaldırmamız gerektiğini kaydeden Başkan Bahar, "Bunlar bize enerji kaybettiriyor. Bakanımızın dediği gibi dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkün" şeklinde konuştu.

"Enflasyon önceliğimiz olmalı"

İstikrarlı ekonominin önemini vurgulayan Bahar, "Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat ve istihdam ancak istikrarlı bir ekonomi ile mümkün olabilir. İstikrarın olmazsa olmazı ise düşük enflasyondur. Önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmek olmalı. İş dünyamıza da bu süreçte önemli bir görev düşüyor. Enflasyon ile mücadele sonuçlanana kadar, bu mücadeleyi zayıflatacak taleplerden, şikayetlerden mümkün olduğunda uzak durmalıyız" dedi. - ANTALYA