ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş'den Yüksek Büyüme Başarıları

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş, 2025 yılının ikinci çeyreğinde net karını reel bazda yüzde 1.515 artışla 1,91 milyar TL'ye yükseltirken, yılın ilk yarısında gelirini 2,8 milyar TL seviyesine taşıdı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını reel bazda yüzde 1.515 artışla 1,91 milyar TL'ye yükseltirken, yılın ilk yarısında gelirini 2,8 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirketin FAVÖK'ü aynı dönemde yüzde 670 artışla 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Yatırım ve inovasyon odaklı büyüme stratejisini sürdüren ATP, iştiraki ATP GSYO'nun (ATP Capital) da katkıları ile finansallarında önemli atılım gerçekleştirdi.

ATP CEO'su Ümit Cinali, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "2025'in ilk yarısında yatırımlarımız ve istikrarlı performansımız ile başarılı sonuçlar elde ettik. ATP Capital üzerinden gerçekleştirdiğimiz değer artışı ile yüksek büyüme oranlarına eriştik. ATP olarak operasyonlarımızda da karlı sonuçlar elde ettik. İkinci çeyrek FAVÖK'ümüz geçen yıla oranla reel bazda yüzde 50 büyürken, net karımızı yüzde 128 oranında büyütme başarısını gösterdik. Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği küresel konjonktürde, yılın ilk yarısını planlarımız doğrultusunda tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çözümlerimizi ileriye taşıyacak ve global ölçekte büyüme vizyonumuzu destekleyecek yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yapay zeka teknolojilerinin dönüştürücü etkisine de dikkat çeken Cinali, "IDC'nin tahminlerine göre 2025 yılında global ölçekte yapay zeka harcamalarının 300 milyar doları aşması beklenmekte. Yapay zeka teknolojilerini şirketimizin faaliyet alanlarında kullanarak verimliliğimizi artırmaktayız. Müşterilerimizin yapay zekadan faydalanmalarını sağlayan ürün ve çözümler oluşturmaktayız. Yapay zeka teknolojilerinin güvenli, esnek ve maliyet etkin biçimde kullanımını sağlayan, kurumlara özel yapay zeka platformumuz ATP AiX'in lansmanını ikinci çeyrek içinde gerçekleştirdik. Platformumuzun müşterilerimizin verimliliğine ve karlılığına doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; ATP, ATP Capital ile geleceğin teknolojilerine ve inovatif iş modellerine sahip girişimleri finansal, teknolojik ve stratejik açılardan destekliyor. ATP Capital'in ilk yatırımı olan online sipariş ve teslimat platformu AtaExpress'in oluşturduğu değer, ATP'nin ikinci çeyrek itibarıyla sonuçlarına yansıdı. Önümüzdeki dönemlerde ATP Capital, yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle portföyünü genişletmeyi; AtaExpress ve diğer yüksek potansiyele sahip portföy şirketlerinin başarılarıyla sürdürülebilir değer artışları elde etmeyi hedefliyor.

Şirket, 2025'in ikinci yarısında yapay zeka tabanlı çözümlerini genişletmeyi, global pazarlardaki açılımını sürdürmeyi ve yeni girişimlerle tamamlayıcı teknolojileri portföyüne katmayı planlıyor. - İSTANBUL