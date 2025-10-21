ATP GreenX ve Redshaw Advisors'dan Sürdürülebilirlik İçin Stratejik İş Birliği

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin karbon ticaret platformu markası ATP GreenX, Londra merkezli karbon piyasaları danışmanlık şirketi Redshaw Advisors ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ihracatçı şirketlere Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) getireceği finansal riskleri yönetme ve rekabet güçlerini koruma imkanı sunacak yenilikçi çözümler devreye alınacak.

Redshaw Advisors tarafından geliştirilen VCC (Virtual CBAM Certificate) çözümü, ihracatçı firmalara 2026 yılında zorunlu hale gelecek CBAM sertifikalarının maliyetlerini bugünden sabitleme olanağı sunuyor. Bu sayede şirketler, karbon sertifikası fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı korunarak bütçelerini daha öngörülebilir kılabilecek ve uzun vadeli finansal güvence elde edebilecek. VCC, işlevselliği itibarıyla bir tür hedging (korunma) aracı olarak öne çıkıyor. Tıpkı döviz kurunu veya emtia fiyatını bugünden sabitlemek gibi, VCC de şirketlere karbon maliyetlerinde tam bir bütçe öngörülebilirliği sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre platform, söz konusu çözümü Türkiye ve bölge piyasalarına taşıyarak ihracatçı şirketlerin karbon yönetim süreçlerini dijital, entegre ve uluslararası standartlara uygun biçimde yürütmesine katkı sağlayacak. İş birliği aynı zamanda platformun uluslararası ortaklık ağını genişletmesi ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı, "Redshaw Advisors ile olan iş birliğimiz, ihracatçıların CBAM uyumluluğunu sağlamasına destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli finansal öngörülebilirlik kazanmalarını da sağlıyor. Bu adım, ATP GreenX'in küresel ölçekte sürdürülebilirlik vizyonunu daha da güçlendirecektir" dedi.

Redshaw Advisors Yenilenebilir Enerji ve Yeni İş Geliştirme Birim Başkanı Anıl Akalın şunları ekledi: "Sanal CBAM Sertifikası (VCC) ile CBAM sertifikalarının bilinmeyen maliyeti kar marjınızı tehdit etmek zorunda kalmaz. VCC, CBAM maliyetlerini bugünden sabitleyerek şirketinizi korumanızı sağlar."

ATP GreenX ve Redshaw Advisors arasındaki iş birliğinin, ilerleyen dönemde farklı ürünler ve yeni pazarlara yönelik çözümlerle genişlemesi hedefleniyor. - İSTANBUL