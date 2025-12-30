ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), daha önce kamuoyuna duyurduğu Menulux Yazılım A.Ş. yatırımını tamamladı.

ATP Capital, Menulux yatırımını tamamladı. Gerçekleştirilen işlem kapsamında ATP Capital, konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı POS çözümleri geliştiren Menulux'ün ilk etapta yüzde 10 oranındaki paylarının sahibi oldu. Yatırım sözleşmesi çerçevesinde; yazılım şirketinin tanımlanan kriterleri karşılaması halinde, ayrıca ATP Capital'in şirketteki payların tamamına sahip olma hakkı da bulunuyor. Performansa dayalı bu yapı, yatırımın uzun vadeli ve büyüme odaklı stratejik niteliğini ortaya koyuyor.

Farklı ölçeklere hitap eden tamamlayıcı ürün stratejisi

Yapılan açıklamaya göre Menulux yatırımı, şirketin ekosisteminin restoran teknolojileri alanındaki ürün portföyünü tamamlayıcı bir yapı sunuyor. Şirketin büyük ölçekli zincirler ve kurumsal işletmelere yönelik geliştirdiği kapsamlı restoran yönetim çözümü Zenia, kompleks operasyonel ihtiyaçlara yanıt verirken; yazılım şirketi, orta ölçekli zincirler başta olmak üzere farklı servis modellerine sahip konuk ağırlama ve perakende işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik bulut tabanlı POS çözümleri sunuyor.

Bulut tabanlı restoran yazılımları ve POS çözümleri; hızlı devreye alınabilmeleri ile esnek ve ölçeklenebilir yapıları sayesinde, özellikle büyüme hedefi olan işletmeler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu eğilim, SaaS tabanlı çözümleri restoran teknolojileri pazarının en dinamik büyüme alanlarından biri haline getiriyor. Restoran işletmeciliği sektörünün parçalı yapısı dikkate alındığında yazılım şirketi, hızlı yaygınlaşma potansiyeline sahip güçlü bir konumda bulunuyor. Bu yatırım, Zenia'nın hedeflediği müşteri segmentine ek olarak, şirketin farklı ölçeklerdeki işletmelere uçtan uca bir teknoloji çerçevesi sunmasını mümkün kılıyor.

Uluslararası ölçeklenebilirlik ve büyüme potansiyeli

Açıklamaya göre, dijital restoran çözümlerine olan talebin artması, özellikle gelişmekte olan pazarlarda yazılım tabanlı platformlara olan ilgiyi güçlendirirken; bu durum Menulux'ün hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyüme potansiyelini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Şirket, Menulux yatırımıyla restoran teknolojileri alanındaki stratejik konumunu güçlendirirken, teknoloji odaklı sektörlerde ölçeklenebilir ve uzun vadeli değer oluşturma hedefi doğrultusunda portföyünü disiplinli bir yaklaşımla geliştirmeye devam ediyor.

"Uzun vadeli değer oluşturmaya odaklanıyoruz"

ATP Capital CEO'su Alp Can Gökdeniz, yatırımın tamamlanmasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Şirket olarak yatırım kararlarımızı, yapısal büyüme potansiyeli yüksek olan sektörler ve ölçeklenebilir iş modelleri üzerine inşa ediyoruz. Restoran teknolojileri, önümüzdeki yıllarda küresel ölçekte en hızlı dönüşüm yaşayacak dikeylerden biri. Menulux yatırımıyla şirketimiz, bu dönüşümün doğru segmentinde ve doğru zamanda konumlanıyor. Pazardaki asıl değer, yalnızca teknoloji üretmekten değil; ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve farklı pazarlara hızla uyum sağlayabilen iş modelleri kurmaktan geçiyor. Yazılım şirketi, bulut tabanlı mimarisi ve SaaS modeliyle bu yaklaşımı güçlü biçimde temsil ediyor. Menulux'ün ölçeklenebilir yapısının, ATP Capital ekosisteminin teknoloji ve sektör deneyimiyle birleşerek sürdürülebilir bir büyüme oluşturacağına inanıyoruz. Stratejik yol haritamız doğrultusunda, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten yatırımlarla portföyümüzü geliştirmeyi sürdüreceğiz." - İSTANBUL