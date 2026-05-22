ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: 'Güçlü ekonomi, nitelikli insan kaynağıyla mümkün'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sektörlerin en önemli gündemlerinden birinin yetişmiş eleman ihtiyacı olduğunu belirterek, güçlü ekonominin üretken ve nitelikli insan kaynağının varlığı ile mümkün olduğunu, sanayide, üretimde ve ticarette ancak yetişmiş insan gücü varsa başarı ve büyümenin gerçekleştiğini söyledi.

ATO'nun 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi koordinasyonunda ATO Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Gençlik Meslekle Buluşuyor" programı, sektör temsilcileri ile gençleri bir araya getirdi. Programa ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, gençlerin doğru mesleklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, sektör temsilcileri ile gençlerin aynı ortamda buluşmasının bilgi, tecrübe ve vizyon paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Baran, "Gençlik Meslekle Buluşuyor programının gençler açısından yol gösterici olacağına inanıyoruz. Gençlerimizi sevecekleri işlerle buluşturmak; onların başarılı olması, işyerlerine, sektörlerine ve ülkelerine katkı sağlamalarının ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü ekonomi, nitelikli insan kaynağıyla mümkün"

Türkiye'de sanayi, üretim ve ticaret alanlarında başarının yetişmiş insan gücüyle mümkün olduğunu vurgulayan Baran, "Güçlü ekonomi, üretken ve nitelikli insan kaynağının varlığı ile mümkün oluyor. Sanayide olsun, üretimde olsun, ticarette olsun ancak yetişmiş insan gücü varsa başarı ve büyüme gerçekleşiyor" diye konuştu.

Meslek sahibi gençlerin iş dünyasında önemli fırsatlar yakaladığını kaydeden Baran, "Teknik bilgiye sahip, üretim süreçlerini bilen, sahada çalışabilecek gençlerimizi arıyoruz ve bu gençlerimiz iş dünyasında çok önemli fırsatlara sahip oluyor" dedi.

"Gençlerimizi güçlü kariyer fırsatları bekliyor"

Doğal taş, mermer ve hazır beton sektörlerinin şehirleşmeden altyapıya, ihracattan istihdama kadar ekonominin birçok alanına katkı sağladığını belirten Baran, Türkiye'nin doğal taş rezervi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektörde yeni çalışma alanlarının ortaya çıktığını söyleyen Baran, gençlere seslenerek, "Bu sektörlerde kendinizi geliştirmeniz halinde çok geniş kariyer fırsatları sizleri bekliyor. Ankara Ticaret Odası olarak gençlerimizin istihdama katılımını artıracak, iş dünyasıyla eğitim hayatını birbirine yaklaştıracak her çalışmayı çok kıymetli görüyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca 30 No'lu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Murtaza Tosun, Komite Üyesi Erol Yıldırımoğlu, 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kılıç, 37 No'lu Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Altyapı Müteahhitleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri İbrahim Öztürk ve Mehmet Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı