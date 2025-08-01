Ankara Ticaret Odası İtalya Büyükelçisini Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça ile birlikte İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi makamında ziyaret etti. Baran, ziyarette Ankara'nın ticari ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, direkt uçuşların karşılıklı turizm, ticaret, yatırım ve kültürel etkileşimi artıracağını belirtti. ATO olarak Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini, Roma ve Milano'nun da bu destinasyonlar arasında öncelikli olduğunu ifade eden Baran, Ankara Ticaret Odası'nın girişimleriyle Ankara'dan Roma'ya 2019 yılında direkt uçuşların başladığını ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını hatırlattı. Baran, "Başkentimiz sanayide, ticarette, turizmde her geçen gün gelişen, büyüyen bir şehir. İtalya ile Ankara arasında 1,7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Ankara savunma sanayii alanında da önemli bir şehir. Şehrimiz dünya liginde yer alan Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi ve ASFAT gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor. Üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknokent, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle katma değerli üretimin de merkezi durumundayız. Enerjiden savunmaya, turizmden eğitime birçok alanda ticaretimizi ve iş birliğimizi ileriye taşıyabiliriz. Özellikle sağlık turizmi ve yaşlı turizmi açısından da Ankara önemli bir merkez. Ankara'dan Roma ve Milano'ya direkt uçuş, hem yatırım, hem ticaret hem de turizmin gelişmesi açısından önemli bir adım olur" dedi.

"Hedefimiz 40 milyar dolarlık ticaret hacmi"

Baran, İtalya'nın Türkiye'nin en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu belirterek, 2024 yılında ticaret hacminin 32,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere hedefimiz şimdi 40 milyar dolarlık ticaret hacmi. Ankara ile İtalya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler bu hedefin önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

İki ülke arasında yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini kaydeden Baran, "Halihazırda bin 600'den fazla İtalyan firmanın ülkemizde 5 milyar doları aşan yatırımı bulunuyor. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayii, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atıyor" diye konuştu. - ANKARA