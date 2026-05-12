ATO Başkanı Baran: "Belçika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da yukarılara taşımak için katkı sunmaya hazırız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara iş dünyası olarak Belçika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da yukarılara taşımak için katkı sunmaya hazırız" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle "Belçika Ekonomik Misyonu" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Majesteleri Mathilde ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da düzenlenen "Üst Düzey Türkiye-Belçika İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı. Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belçika arasında 2025 yılı sonu itibariyle ticaret hacminin 9,2 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Ankara iş dünyası olarak Belçika ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha da iyi seviyelere çıkaracaklarını dile getirdi.

İki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği imkanların artacağını düşündüklerini vurgulayan Baran, "Başkent Ankara, savunma ve havacılık sanayinden medikale, makine ve ekipman üretiminden yazılım ve teknoloji girişimlerine kadar pek çok stratejik sektörde güçlü bir ekosisteme sahip. Bu yönüyle Ankara'nın, Belçikalı firmalar için önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, lojistik ve Ar-Ge alanlarında ortak projeler geliştirilebileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Yüksel:

Yeter artık her haber başka ülkelerle ilişkiler kurmaktan bahsetsin kendi çiftçimize bakalım!

Haber YorumlarıMetin Yılmaz:

Hmm bu Belçika Kraliçesi ziyareti gerçekten ilginç bir gelişme ?? Ama 9,2 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli mi acaba ???>? Yine de iki ülke arasında işbirliği arttığını görmek sevindirici ?? Umarım Ankara'daki firmalar bu fırsatlardan iyi kullanırlar ??

Haber YorumlarıFatma Selcen Güven:

Evet işte böyle olması lazım yabancılarla iyi ilişkiler kurup ticareti geliştirmek bizim gelenek ve kültürümüz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

