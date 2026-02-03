ATO Başkanı Baran 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 100 milyar liralık finansman paketini iş dünyası adına büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Üretimin sürdürülebilirliği, ticaretimizin ve ihracatımızın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerimizin rekabet gücü açısından büyük bir destek." ifadesini kullandı.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı ardından açıkladığı, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketine ilişkin açıklama yaptı.

Finansman paketinin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını bildiren Baran, üretimin sürdürülebilirliği, ticaretin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerinin rekabet gücü açısından büyük bir destek olduğunu vurguladı.

"Paketin ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Baran, özellikle finansman maliyetlerinin arttığı ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, piyasa şartlarının altında sunulacak kredi imkanının, imalat sanayisi için rahatlatıcı olacağını vurguladı.

Finansman paketinin, kredi kefalet paketiyle desteklenmesini de ayrıca çok kıymetli bulduklarını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Paketin istihdam yoğunluğu esas alınarak, işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunması ve istihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlaması, paketin üretim ile birlikte istihdamı da önceleyen yaklaşımının bir göstergesidir. Bu finansman paketinin, başta imalat sanayimiz olmak üzere tedarik zincirinin tüm halkalarına olumlu yansıyacağına, yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş dünyası adına, bu önemli destek mekanizmasının hayata geçirilmesinde irade koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, kredi paketinin ülkemiz, iş dünyamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."