ATO Başkan Yardımcısı: Ekonomisi gelişmiş bir ülke olabilmenin yolu kadın gücüyle mümkün

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Ekonomisi gelişmiş bir ülke olabilmenin yolu ancak kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla, kadın gücüyle mümkün" dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (ANGİKAD) Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırladığı "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Ankara'daki bir otelde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Yılmaz, kadınların iş dünyasındaki başarılarını her alanda kanıtlamış olmasına rağmen kadın girişimci sayısının henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi. Yılmaz, "Bu yıl Cumhuriyetimiz ile birlikte aynı zamanda Ankara Ticaret Odamızın da 100. yılı. 100. yılımızda ekonomik kalkınmanın başrolünde kadınların daha fazla yer alması için çalışıyor ve bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz. Kadınların işveren olması, hem istihdamı artırması hem de ülke ekonomisine destek sağlaması açısından önemli. Ekonomisi gelişmiş bir ülke olabilmenin yolu ancak kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla, kadın gücüyle mümkün" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bundan 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rolü olan kadınların bugün de ekonomik bağımsızlığın sürdürülebilmesi için girişimciler olarak ekonomi cephesinde görev üstlenmesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyor. Bir şekilde ışık saçıyor, ilham veriyor, dayanışmanın simgesi oluyor. Sürdürülebilir kalkınma, bağımsız ekonomi ve üretimin devamlılığından bahsedebilmemiz için kadınların toplum hayatının her safhasında yer almasını desteklememiz gerekiyor. Bu bir jest değil, lütuf değil, mecburiyet" diye konuştu.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ANGİKAD'ın yürüttüğü her projede elinden tutup cesaretlendirdiği her kadının Cumhuriyet'in daha da güçlenmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

ANGİKAD üyelerinin yanı sıra çok sayıda kadın girişimcinin katıldığı toplantının açılışında Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve ANGİKAD Başkanı Gözde Diker de birer konuşma yaptı. - ANKARA