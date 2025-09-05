Haberler

ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı

ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı
Fransa'da günlük harcamalarda en çok kullanılan 10 Euro'luk banknotlar ATM'lerden yavaş yavaş çekiliyor. Teknik zorluklar ve lojistik masraflar nedeniyle birçok ATM artık yalnızca 20 ve 50 Euro'luk banknotlar dağıtırken, küçük tutardaki kağıt paraların azalması özellikle dar gelirlilerin harcama yaparken zorlanmasına yol açıyor.

Fransa'da günlük alışverişlerde en çok tercih edilen küçük tutardaki banknotlar artık Atm'lerde neredeyse bulunamaz hale geldi.

ATM'LERDE 10 EURO'LUK BANKNOT BULABİLEN YOK

Ülkedeki bankalar, hem teknik hem de lojistik zorluklar nedeniyle 10 Euro'luk banknotları giderek daha az kullanmaya başladı. Birçok ATM yalnızca 20 ve 50 Euro'luk banknotlar dağıtıyor. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşların küçük harcamalarda zorlanmasına yol açıyor.

SADECE 3 BANKADA MEVCUT

Şu anda Fransa'da yalnızca La Banque Postale, Crédit Mutuel ve CIC bankaları sınırlı sayıda ATM'de 10 Euro banknot seçeneği sunmaya devam ediyor.

EKSTRA MASRAFA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, küçük banknotların azalmasının temelinde hem maliyet hem de güvenlik kaygılarının yattığını belirtiyor. ATM'lerde her banknot türü için ayrı kaset kullanılması, lojistik süreçlerde ekstra masrafa neden oluyor. Bu durum, özellikle 10 Euro'luk banknotlar için ciddi bir ek maliyet anlamına geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
