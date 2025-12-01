Haberler

ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

Güncelleme:
Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeyle MASAK, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine kavuşacak. Düzenlemenin, yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yasa dışı bahis trafiğinin son yıllarda hızla artması üzerine MASAK'ın hazırladığı kapsamlı eylem planında sona gelindi. Kabine toplantısı sonrası hız kazanan çalışmanın bankacılık sistemini doğrudan ilgilendiren maddeleri kamuoyuna yansımaya başladı.

MAHKEME KARARI OLMADAN HESAP DONDURABİLECEK

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre MASAK, yasa dışı bahis gelirlerini takip ederken yetki genişlemesine kavuşacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde:

  • Şüpheli banka hesapları mahkeme veya savcılık kararı olmadan anında bloke edilebilecek.
  • Kurum, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek.
  • Bu adımın, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızla el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.

1 OCAK 2026: PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM

Düzenlemelerin önemli bir bölümü bankacılık işlemlerine yönelik. 1 Ocak 2026'dan itibaren:

  • Gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu olacak.
  • Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemleri bu kapsama girecek.
  • ATM'den işlem yapılırken limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girmeden işlem tamamlanamayacak.

Bu nedenle yeni yıldan itibaren ATM'lerde "Açıklama girme zorunluluğu" uyarısı ekranlarda sıkça görülmeye başlanacak.

AMAÇ: RİSKLİ PARA HAREKETLERİNİ ENGELLEMEK

Uzmanlar, düzenlemelerin temel hedefinin finansal sistemdeki riskli para hareketlerini azaltmak ve yasa dışı bahis ağlarının finansmanını kesmek olduğunu belirtiyor. Zorunlu açıklamalar sayesinde hem para trafiği daha şeffaf hale gelecek hem de şüpheli işlemler çok daha hızlı tespit edilebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
