ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
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Yeni düzenlemeye göre banka kartı şifresini 6 ayda bir değiştirmeyen kullanıcılar ATM'lerden nakit çekemeyecek. Güvenliği artırmayı hedefleyen uygulamada, son 3 şifrenin tekrar kullanılması da yasaklanacak.

Banka kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Güvenlik açıklarını azaltmayı hedefleyen uygulamaya göre, 6 ay boyunca şifresini değiştirmeyen kullanıcılar Atm'lerden nakit para çekemeyecek.

6 AYLIK ŞİFRE DÖNGÜSÜ ZORUNLU OLACAK

TGRT Haber'in aktardığına göre, daha önce sadece dijital bankacılık platformlarında uygulanan şifre yenileme zorunluluğu, artık ATM işlemlerinde de geçerli olacak. Kullanıcılar, her 6 ayda bir şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak. Aksi halde ATM'ler nakit çekimine izin vermeyecek.

SON 3 ŞİFRE YASAKLI LİSTEDE

Yeni düzenlemeye göre kullanıcılar, daha önce kullandıkları son üç şifreden hiçbirini yeniden kullanamayacak. Bu kural, güvenliği artırmak adına sisteme entegre edilen önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

QR KODLU İŞLEMLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Yetkililer, kartla işlem yapmakta zorlanan kullanıcılar için QR kodla para çekme gibi alternatiflere de dikkat çekti. Özellikle mobil bankacılığa alışık olmayan yaşlı bireylerin, bu yeni sistemde desteğe ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

AMAÇ: DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Düzenlemenin temel amacı; kart dolandırıcılıklarını azaltmak, kullanıcı bilgilerinin çalınmasını önlemek ve finansal sistemin güvenliğini artırmak. Ancak, her 6 ayda bir yeni şifre ezberlemek zorunda kalacak milyonlarca kullanıcıyı da zorlu bir alışma süreci bekliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Bu bankalar milleti iyice enayi yerine koyuyor artık yok şifreydi yok QR dı şimdide ziraat banka mevduat hesaplarının ekran akıntısının alınmasını engellemeye başladı milletin paralarına çökecek herhalde çekin mevduatları akılları başka bunların

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