Atış Şirketler Grubu, Perakende Günleri'ne 'İş Dünyasının Sorumlulukları' temasıyla katıldı

İnşaat, finans, perakende ve sağlık başta olmak üzere birçok farklı sektörde projeler hayata geçiren Atış Şirketler Grubu, 31 Mayıs- 1 Haziran tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri'ne 'İş Dünyasının Sorumlulukları' temasıyla katıldı. Etkinlikte projelerinin sergilendiği stantta açıklamalar yapan şirketin CEO'su Ahmet Atış, "Burası sektörün aslında iki günlük bayramıdır. Yatırımcılar, perakendeciler 2 gün boyunca hem yeni iş bağlantıları kuruyor hem de mevcut bağlantılarını tazeliyor. Biz de iki projemizle buradayız. Downtown projemizde kiralamalarımızın yüzde 85'i tamamlandı. Babylon projemizin kiralama tarafında birlikte hareket edeceğimiz FİBA ile işbirliği anlaşmamızın da lansmanını yapacağız" dedi.

Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2023 'Dijital Dünya' ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Konferansa ve fuara, Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış'ın da aralarında bulunduğu şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, CEO'lar ve sektör temsilcileri katıldı. Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış ve DasDas Performans Sanatları Merkezi Kurucu Ortağı Oyuncu Mert Fırat'ın iş dünyasının sorumluluklarını ele alan oturumu Perakende Günleri 2023'ün öne çıkan oturumları arasında yer aldı.

Ahmet Atış ve Oyuncu Mert Fırat, Soysal kurucusu Suat Soysal'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Dönüşüm, Sorumluluklar, İş Dünyası, Sanat, Alışkanlıklar' oturumunda bir de konuşmacı olarak yer aldı.

DURGUNLUĞU FIRSAT OLARAK GÖRDÜK, YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRDÜK

Etkinlikte projelerine yönelik konuşan ve hedeflerini anlatan Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, "Burası sektörün aslında iki günlük bayramıdır. Yatırımcılar, perakendeciler 2 gün boyunca hem yeni iş bağlantıları yapıyor hem de mevcut bağlantılarını tazelediği bir etkinlik oluyor. Downtown projemizde kiralamalarımızın yüzde 85'i tamamlandı. Babylon projemizin tanıtımını yaparken, yeni projemizde kiralama sürecini birlikte yürüteceğimiz FİBA ile işbirliğimizi de burada duyuracağız. 2023'ün ilk 6 ayında seçim nedeniyle oluşan durgunluğun talep artışına döndüğünü görüyoruz. Durgunluğu fırsat olarak gördük, yatırımlarımızı sürdürdük. Şu anda 7-8 şehirde arazi almak için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bu arada finansal modeller de üretmeye çalışıyoruz. Mavi yaka için kullanmadığı hiçbir şeye para ödemeyeceği, ulaşım imkanlarına yakın, aidatı minimumda olan yeni bir konut konseptimiz var. Doğa konseptiyle yeni bir projeye başlıyoruz. Bizim mevcut karma projelerimiz de devam ediyor. Atış invest projemizde gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermaye fonlarının şubeler vasıtasıyla son kullanıcıya satışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında bu 5 yıl sonranın gayrimenkul modelidir. İnsanlar; 5 yıl sonra ev alayım, tapusuyla, vergisiyle, belediyeyle uğraşayım istemeyecek bütün bu işleri bir aracı kurum yapacak. Şu ana kadar Türkiye genelinde 11 şube açtık. 12 ülkede de hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılara sunuyoruz" diye konuştu.

FIRAT: İHTİYAÇ İLE DESTEĞİ BULUŞTURUYORUZ

İhtiyaç Haritası projesiyle deprem bölgesinde yaptıkları projelere yönelik bilgi veren Dasdas Kurucu Ortaklarından oyuncu Mert Fırat ise "Aslında ihtiyaç ile desteği buluşturuyoruz. Afet durumunda da yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Sahada yerel yönetim, STK'lar ve AFAD ile de koordineli çalışıyoruz. 6 Şubat'ta Gaziantep ve Adana'dan ekiplerimiz deprem bölgesine gitti. Günlük ihtiyaçlar çıkıyoruz, kriz masalarında etkin bir şekilde var oluyoruz. Atış Vakfı'nın da desteğiyle erken onarım sürecini yönetiyoruz. Bundan sonra bölgesel kalkınma ofisleri için çalışacağız. Atış Yapı ile 3 yıldır çalışıyoruz. Downtown'ın merkezine yerleştirilen bir proje oldu. 7 bin metrekareden fazla bir alanımız var. İçinde müze, konser, tiyatro alanı, restoranlar bulunuyor. İlk defa sinema alanı da yer alacak. Downtown, 38 farklı ülkeden kişinin konut aldığı bir proje, Bursa'yı da kalkındıracağını düşünüyorum. Biz de bu anlamlı oluşumun bir parçası olmayı kendimize görev bildik. Heyecanlandık da çünkü sanatın, kültürün ve orada oluşturulacak sistemlerin toplumu, çevreyi olumlu anlamda dönüştürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

ŞİRKET BİRÇOK MARKASIYLA ETKİNLİĞE KATILDI

Atış Şirketler Grubu etkinliğe Atış Yapı, Meditown, Atış İnvest Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Evinn Desing Center markalarıyla katıldı. Atış Grup yetkilileri stantlarında, iş insanlarını ağırladı yeni projelerini katılımcılarla paylaştı. Gayrimenkul alanında Babylon ve Downtown, sağlık alanında Meditown, finans alanında ise yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarının yanı sıra otel yatırımları, ev dekorasyon alanında Evinn Design Center ve teknoloji ve enerji alanındaki çalışmalarını tanıttı.