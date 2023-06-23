Atış Şirketler Grubu, New York'ta ofis açtı

Bursa merkezli Atış Şirketler Grubu, uluslararası varlığını genişletmek için New York'ta ofis açtı. Grup, yıl sonuna kadar 14 ülkede ofis açmayı planlıyor.

Bursa merkezli Atış Şirketler Grubu, ABD'nin New York kentinde ofis açtı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Atış Şirketler Grubu, uluslararası varlığını genişletmeye yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olarak New York'taki ofisini 5. Cadde'de (5th Avenue) faaliyete geçirdi.

Kuveyt ve Umman'daki ofislerin ardından uluslararası müşterilerine zamanında ve yerinde hizmetler sağlamak hedefiyle büyüme ve genişleme atılımlarına devam eden grup, yıl sonuna kadar 14 ülkede ofis açmayı planlıyor.

Kuruluşundan bugüne 16 yılda 1,6 milyar dolarlık yatırım değeri ile Bursa genelinde 3 binden fazla konut ve mega karma yaşam alanları üreterek marka haline gelen şirket, küresel yapılanmasını önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, New York'taki ofisin açılışında yaptığı konuşmada, stratejik bir hamle olarak bu adımı atmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Türkiye'deki fırsatları uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ülkeye yatırım akışını artırmayı hedeflediklerini belirten Atış, "New York ofisimizin açılışının tamamlanması bu bölgedeki başarımızı pekiştirirken aynı zamanda marka etkimizi de güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de pek çok firmanın New York'ta ofis açma niyetiyle kendisiyle görüştüğünü ancak bunlardan azının hayata geçtiğini aktararak, Atış Grubu'nun girişimini kutladı.

Ofis açılışının ardından Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği tarafından New York Türk Evi'nde Bursa Tanıtım ve Yatırım Gecesi düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Bursa'nın ve Türkiye'nin tanıtımında çaba harcayan Atış Grubu'nun faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini belirtti.

Emlak, sağlık, finans gibi farklı sektörlerden profesyonellerin katıldığı etkinlik, Bursa'yı Amerikalı yatırımcılara ve iş profesyonellerine tanıtmak için bir platform sağladı.