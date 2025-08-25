Atilla Beğendik'ten Yenilikçi Proje: Dijital Fiyat Ekranı

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanlığına aday olan Atilla Beğendik, Dijital Fiyat Ekranı Projesi ile halk ve esnaf arasında güveni artırmayı hedefliyor. Mobil uygulama ile altın ve kıymetli maden fiyatları güncel olarak takip edilebilecek.

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanlığına adaylığını açıklayan Atilla Beğendik, "Halkımız ile esnafımız arasındaki güveni güçlendirecek yenilikçi bir aplikasyona adım atıyoruz." diyerek hayata geçirecekleri Dijital Fiyat Ekranı Projesinden bahsetti.

Manisa'da 27 Ağustos'ta tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılacağı Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nde başkan adayı olan Atilla Beğendik, üye esnafları ziyaret ederek hayata geçireceği yenilikçi ve güveni pekiştirici projeleri hakkında açıklamalar yaparak, üyelerin oylarına talip oldu.

Dijital Fiyat Ekranı Projesi

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nin 27 Ağustos'ta yapılacak olan seçimlerinde başkan adaylığını açıklayan Beğendik, "Temsil gücünü sağladığımız takdirde halkımız ile esnafımız arasındaki güveni güçlendirecek yenilikçi bir aplikasyona adım atıyoruz. Geliştireceğimiz iOS ve Android tabanlı mobil uygulama ile altın ve kıymetli maden fiyatlarının güncel, şeffaf ve güvenilir şekilde takip edilmesini sağlayacağız. Dijital Fiyat Ekranı Projesi ile Manisa halkı, altın fiyatlarını anlık olarak takip edebilecek, esnafımız güvenilir bir referans ekranına sahip olacak, sektörümüz şeffaflık ve güvenilirlik açısından daha geniş kitlelere hitap edecek. Hedefimiz, teknolojiyi kuyumculuk sektörüne entegre ederek hem vatandaşımızın hem de esnafımızın ihtiyaç duyduğu güven ortamını dijital dünyaya taşımaktır. Bu vizyoner adım, Manisa kuyumculuk sektörünü daha erişilebilir, daha güvenilir ve daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Federasyona adım adım

Ayrıca Kuyumcuları ilgilendiren en önemli konulardan birisinin de federasyon çalışması olduğunu ifade eden Beğendik, "Türkiye geneli oda ve dernek başkanları ile yaptığımız istişareler neticesinde adım adım federasyona doğru gidişte eksikler tamamlanmaya çalışılıyor. Bu inşallah mesleğimizde milat olacak. Bunun müjdesini de şimdiden vermiş olalım." dedi. - MANİSA

