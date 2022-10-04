Ev atıklarını getiren harçlığını alıp gidiyor

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi, atık toplama aracına dönüştürdüğü 2 otobüsle her gün 2 mahalleye gidip vatandaşların geri dönüşüm atıklarını alıyor. Vatandaşlar, getirdiği atıkların ağırlığı kadar parayı anında nakit alarak evlerine dönüyorlar.

İlkadım Belediyesi, ilçede atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla "Getir Atığını, Al Harçlığını Projesi" hazırladı. Ambalaj atıklarının, cam atıklarının, atık pillerin, mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan 2 adet Mobil Atık Aracı (ATOM), proje çerçevesinde her gün daha önceden ilan edilen 2 mahalleye giderek vatandaşların geri dönüşebilecek atıklarını kabul ediyor. Atıkları tartılan vatandaşlara, getirdikleri atıkların ağırlığının karşılığı kadar nakit para makbuz karşılığında kendilerine anında veriliyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada atık getiren vatandaşlara çekiliş fişi de vereceklerini ve vatandaşların çekilişle otomobil, TV ve beyaz eşya gibi birçok hediyeyi de kazanma fırsatı yakalayabileceğini söyledi.

"Atığını getirenler çekilişle otomobil kazanma fırsatı yakalayacak"

Geri dönüşüm malzemeleri getiren vatandaşların aldığı nakit paranın yanı sıra çekilişe girerek otomobil kazanma fırsatı da yakalayacağının altını çizen Başkan Necattin Demirtaş, "ATOM projemiz çok büyük ilgi gördü. Bir adet aracımız vardı 2'ye çıkardık ve belki 3'e çıkartacağız. Farklı bir yöntem de uygulamaya başladık. Milli Piyango ile görüşme yaptık. Atığını getiren vatandaşlara bilet vereceğiz. Daha sonra biletini alan vatandaşlar Milli Piyango üzerinden çekilişe tabi olacaklar. Yılsonunda yapılacak çekilişte atığını getiren vatandaşlar otomobil, buzdolabı ve televizyon gibi birçok hediyeyi kazanma fırsatı bulacaklar. Burada dikkat çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımız yoğun olan ilgisini daha da arttırmak istiyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

"ATOM araçlarının sayısı artabilir"

Şu anda 2 olan ATOM araçlarının sayısının ihtiyaca göre artabileceğini de ifade eden Necattin Demirtaş, "Çöp konteynerlerinin yanında ayrıştırma kutularımız da var. İhtiyaca göre sayılar artacak. Biz ATOM aracı konusunda te araçla işi götürürüz diye düşünüyorduk ama yetmedi. Belki yarın 2.'de yetmezse 3-4 ATOM aracıyla atık toplayabiliriz. Atık toplama otobüslerinin geleceği mahalleleri önceden ilan ediyoruz. Örneğin; Hastanebaşı Pazar Yeri'ndeyiz diyoruz. Duyan vatandaşlar biriktirdiği kağıt, metal, plastik, cam, yağ gibi geri dönüşüm malzemelerini getiriyorlar. Getirdikleri malzemeler otobüste tartılıyor, tartılan geri dönüşüm malzemesinin ücretini de nakit olarak anında alıyorlar. Vatandaşlar böylece vatandaşlar anında pazar masraflarını da çıkartmış oluyorlar" diye konuştu.

"Temizliğe, vatandaştan topladığımız paranın 8 katını harcıyoruz"

Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan İlkadım ilçesinde temizliğe ayırdıkları bütçenin, vatandaşlardan topladıkları bütçenin 8 katı olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş, "Bu uygulama ile bir taraftan atıklar ayrıştırılıp getirilirken bir taraftan da çöp toplama stoklarımız azalıyor. Şu anda ayrıca küçük çöp konteynerlerinin yerine özellikle ana arterlerde 3 bin litrelik konteynerler koyduk. Eskiden günde 3 defa çöp aldığımız yerden şu anda 3 günde 1 kez çöp alıyoruz. Çöp ve atık toplamada en büyük maliyet araç yakıtları. Bu masrafları da büyük ölçüde azalttık. Biz sadece temizliğe ihale bedeli olarak yıllık 40 milyon TL'nin üzerinde para ödüyoruz. Topladığımız para 5 milyon TL. Temizliğe, topladığımız paranın 8 katını harcıyoruz. Bu giderleri ne kadar azaltabilirsek, belediyemiz açısından yükümüz o kadar azalacak" şeklinde konuştu.

Hangi geri dönüşüm malzemesi ne kadar nakit kazandırıyor

ATOM'a getirilecek atıkların kilosundan kazanılacak nakit para ise şöyle:

Karton kilo 1,5 TL, kitap kilo 2 TL, pet şişe kilo 7 TL, naylon kilo 4 TL, hurda-teneke kilo 3,5 TL, plastik kilo 4 TL, kasa kilo 3 TL, karışık kilo 3 TL, cam kilo 0,10 TL ve bitkisel atık yağın kilosu da 5 TL.