ATEZ Software Technologies, Globtec ile Stratejik Yatırım Turu Başlattı

ATEZ Software Technologies, Globtec Investment (ABD)'den ve İsviçre Borsası'nda (SIX) işlem gören Tracker Certificate (ISIN CH1427490276) kullanılmak suretiyle ikinci Stratejik Yatırımcı Turunu başlattığını duyurdu. Şirket, değerini 18 ayda 220 milyon Euro'ya çıkarak iki katına ulaştığını bildirdi.

Yapay zeka destekli gümrük, transit ve sınır ötesi ticaret çözümlerinde uzmanlaşmış ATEZ Software Technologies, Globtec Investment LLC'nin katılımıyla Stratejik Yatırım Turunun başlatıldığını duyurdu. Bu yatırımın, kısmen Globtec'in doğrudan ortak yatırımcı olarak katılımıyla, kısmen de İsviçre Borsası'nda işlem gören yenilikçi bir yaklaşım olan 'tracker certificate' aracılığıyla gerçekleşeceği aktarıldı. Uluslararası yatırımcıların Türk yüksek teknoloji şirketlerinin inovasyonuna ve büyüme potansiyeline duyduğu güveni ortaya koyması açısından da önem arz eden yeni yatırım yaklaşımı; Globtec'in stratejik katılımı, ATEZ'in küresel pazar konumunu genişletmesine ve gelecekteki halka arz (IPO) planlarına zemin hazırlamasına destek sağlaması planlanıyor.

ATEZ'in müşterileri arasında bulunan Amazon, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ve DB Schenker gibi küresel ölçekteki firmalar yer alıyor. Ocak 2024'te şirket, ilk yatırım turunda stratejik yatırımcı olarak Luxbauer Holding'i başarıyla çekerek şirket değerini önemli ölçüde artırdığını bildirdi. İngiltere merkezli Alman bir bağımsız firma tarafından gerçekleştirilen son dış değerleme, ATEZ'in şirket değerini 220 milyon Euro olarak belirledi. Değerlendirme sonucuna göre şirket, 18 ayda değerini 110 milyon Euro'dan iki katına çıkarmış oldu.

ATEZ Software Technologies CEO'su Dr. Kenan Güler:

"Globtec Investment ile ortaklık, ATEZ ve Türk teknoloji sektörü için bir başka zafer niteliğindedir. Saygın bir ABD'li ortak olan Globtec'ten gelen bu stratejik yatırım – hem doğrudan taahhüt hem de İsviçre Borsası'nda işlem gören yenilikçi bir finansman ürünü aracılığıyla – vizyonumuzu pekiştiriyor ve uluslararası ticareti yapay zeka çözümlerimizle dönüştürme kararlılığımızı güçlendiriyor. Ekibimizin özverisinin bir açık bir kanıtı olan bu başarı ürünlerimizi daha da geliştirmemizi, pazar erişimimizi genişletmemizi ve IPO planlarımızı bir adım ileriye taşımamızı sağlayacaktır. Türkiye'yi küresel sahnede bir inovasyon merkezi olarak temsil etmekten ve bu denli önemli bir değeri yaratabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz.

"Globtec Investment ile ATEZ Software Technologies arasındaki stratejik iş birliği – Globtec'in doğrudan katılımı ve İsviçre Borsası'nda işlem gören modern finansman aracı sayesinde – Türk teknoloji şirketleri için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleme niteliğinde. Bu iş birliği, uluslararası yatırımlara kapı açmakla birlikte yerel inovasyonların küresel potansiyelini de sergilemektedir."