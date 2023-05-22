Ataman Özbay başarı hikayesini gençlerle paylaştı

MUŞ - İzmit'te yoksul bir ailenin çocuğuyken girişimci kişiliğiyle birçok ilke imza atan ıslak mendilin mucidi Ataman Özbay, başarılarla dolu hayat hikayesini Muşlu gençlerle paylaştı.

Islak mendilin mucidi ve dünyaca ünlü iş insanı Ataman Özbay, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç'un girişimleri ile Muş'a gelerek 'Kişisel Gelişim ve Girişimcilik' konferansında gençlerle buluştu. Başarılı yaşam öyküsünü ve girişimcilik deneyimlerini katılımcılarla paylaşmak üzere Muş'a gelen Özbay, öğrencilere cesaret, tutku, çalışkanlık, vizyonerlik ve proaktif kişilik özelliklerine sahip olan gerçek bir girişimcinin portresini anlattı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Özbay, gençlere hayatını anlattığını belirterek, "Çok güzel geçti programımız. Bu seyirciye ve bütün Muşlulara teşekkür ederim. Severek geldim, anlatırken sesim kısıldı. Bu güzel vatanımızın dağı ile toprağı ile doğunun ve güneyin en güzel memleketlerinden biri olan Muş'a geldim. Burada gençlere hayatımı anlattım. Sıfırdan başladım. Fakirlikten dünya yıldızlığına ulaştım. Bunların hepsinin esası kalbimden gelen sesi dinledim. Çok çalıştım, çok sevdim. Hayatımı vatanıma armağan ettim. Kimi hayatı ile veda ediyor, ben ise fikirlerimle veda ediyorum" dedi.