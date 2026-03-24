'At nalı böbrek' birçok hastalığa zemin hazırlayabiliyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, "at nalı böbreğin" birçok hastalığa zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, böbreklerin alt uçlarının birleşerek "U" şeklinde yapı oluşturmasıyla ortaya çıkan at nalı böbrek, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen doğumsal bir anomali olarak biliniyor. Her 400 ile 600 doğumda bir görülen bu durum, bazı hastalarda ek sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, bu anomaliyle doğan hastaların uzun yıllar hiçbir şikayet yaşamamasına rağmen idrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşı, enfeksiyon, hipertansiyon ve nadiren tümör gibi ek hastalıklar gelişebildiğini aktardı.

At nalı böbreğe sahip bireylerin yaşayabileceği sağlık sorunlarına değinen Atış, "Özellikle idrar akışında bozulmalar önemli risk oluşturuyor. İdrar çıkışında tıkanıklık, 'üreteropelvik bileşke darlığı' dediğimiz durum, bu hastalarda daha sık görülür. Buna bağlı olarak böbrekte genişleme, taş oluşumu ve ağrı şikayetleri ortaya çıkabilir. Ayrıca bu hastalarda böbrek kanseri ve hipertansiyon görülme sıklığı toplum ortalamasına göre daha yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.

"Görüntüleme yöntemleriyle tanı konuyor"

Atış, at nalı böbreğin çoğu zaman başka nedenlerle yapılan görüntülemeler sırasında fark edildiğini ve tanının genellikle ultrason, tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle konulduğunu ifade etti.

Hastada herhangi bir şikayet olmadığı takdirde tedaviye gerek kalmadan yaşamına devam edebileceğini de belirten Atış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İdrar kanalında darlık, taş oluşumu ya da tümör gibi ek problemler gelişirse cerrahi müdahale gündeme gelir. Bu hastaları düzenli takip ederek gerekli durumlarda müdahale ediyoruz. At nalı böbrekte taş tedavisi için özel yöntemler gerekiyor. Böbrek anatomisinin farklı olması nedeniyle cerrahi, dikkatle planlanmalı. Fleksibl üreteroskopi ile idrar yolundan girilerek taşlar temizlenebilir. Büyük taşlarda ise sırt bölgesinden küçük bir kesi ile yapılan perkütannefrolitotomi yöntemi uygulanır. İdrar yolu darlıkları ve tümörlerde ise laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemler başarıyla kullanılıyor."