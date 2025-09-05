Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Fed'in Güvercin Politikası ve ABD-Japonya Ticaret Anlaşması Etkili Oluyor

Asya borsalarında Hindistan hariç pozitif seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden fazla gevşeyebileceği ihtimalinin artması ve ABD- Japonya ticaret anlaşmasına dair iyimserlik bölge piyasalarını destekliyor.

ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle birlikte Fed'in gelecek dönemde daha "güvercin" bir tutum sergileyeceğine dair kuvvetlenen öngörüler küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, faiz indirimi beklentisindeki iyimserlik Asya piyasalarına da taşındı.

Bölgedeki haber akışının odağında ise ABD ile Japonya arasında sağlanan ticaret anlaşması yer alıyor. Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı.

Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacak. Otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar için sektörlere özgü düzenlemeler olacak.

Japonya, ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artıracak. ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçlar ek test olmadan satışa kabul edilecek. Japonya, ABD'den ticari uçak ve savunma ekipmanı satın alacak.

Analistler, söz konusu anlaşmanın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayabileceği, diğer Asya ülkelerine de yayılabileceği yönünde beklentilerin öne çıktığını, bunun da bölge piyasalarındaki iyimserliği desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayında hane halkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,4 ile beklentilerin altında arttı. Ülkede, aynı dönemde öncü endeks 105,9 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09 artışla 43.042,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 yükselişle 3.205,12 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.813 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 primle 25.363 puanda bulunuyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 80.477 puandan işlem görüyor.