Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Çin Hariç Yükselişler Devam Ediyor

Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Çin Hariç Yükselişler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında jeopolitik gelişmeler ve tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında. Haftanın ilk işlem gününde Japonya ve Güney Kore'de artışlar gözlemlenirken, Çin'de hafif bir düşüş yaşandı. Çin Maliye Bakanı, daha proaktif politikalarla büyüme hedeflerini vurguladı.

Asya borsalarında, bölgedeki jeopolitik gelişmeler ile tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, haftanın ilk işlem gününde Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, ülkenin büyüme hedefine ulaşmak, küresel ekonomiye istikrar ve ivme kazandırmak için daha proaktif ve etkili politikalar izleyeceklerini söyledi.

Analistler, Çin tarafının piyasaları desteklemek için attığı adımların yatırımcıların risk algısını düşürdüğünü kaydederek, ABD ile ticaret konusunda anlaşmaya varılması durumunda bölgedeki ekonomik aktivitede önemli artışların izlenebileceğini kaydetti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilim de bölgede yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 35.831 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.548 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.289 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 22.032 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 primle 80.066 puan seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.