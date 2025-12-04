Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Asya borsalarında, ABD'de faiz indirim beklentilerinin artmasına rağmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir gözlemleniyor. ABD özel sektör istihdamındaki azalışın ardından Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı artarken, Japonya'nın faiz artırımı konusundaki belirsizlikler de dikkat çekiyor.

Asya borsalarında, ABD'de faiz indirim beklentilerinin güçlenmesine karşın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri risk iştahını sınırlıyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler özel sektör istihdamındaki azalışa işaret ederken, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 90'a çıktı.

Bunun yanı sıra, bölgede Japonya'nın faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) Takaiçi hükümetinin etkisine karşı bağımsızlığına yönelik yatırımcı güveninin artmasında etkili oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 19 Aralık'taki faiz kararında yüzde 80 ihtimalle faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Ueda, BoJ'un "Nötr faiz" seviyesini tam kestiremediğini açıkladı

Öte yandan, BoJ yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ülkenin nötr faiz oranını tahmin etmenin zorluğu nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını nereye kadar artırabileceği konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

Ueda, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki, nötr faiz oranı, ancak oldukça geniş bir aralıkta tahmin üretebildiğimiz bir kavram" dedi. Tahmini aralığını daraltmak için çabalarını sürdürdüklerini aktaran Ueda, bunu başarabilirlerse, bulguları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Pazartesi günü BoJ'un bir sonraki politika toplantısında faiz artışının artılarını ve eksilerini değerlendireceğini kaydeden Ueda, bu ayın ilerleyen günlerinde faizin yüzde 0,75'e çıkma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmişti.

Bu gelişmelerin yanı sıra ülkede düzenlenen tahvil ihalelerine gelen yüksek talepler yatırımcıların risk iştahının artmasında etkili oluyor. Japonya'da bugün düzenlenen 30 yıllık tahvil ihracına beklentilerin üzerinde talep geldi.

Jeopolitik tarafta ise Japonya ve Çin arasındaki siyasal gerilim yakından takip edilirken, söz konusu siyasal gerilim Çin piyasalarında risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,38 yükselişle 51.051,5 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,19 azalışla 4.028 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 3.874 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,14 artışla 25.818 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 85.217 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
