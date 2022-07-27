Asya borsaları karışık seyretti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izledi.

 - Güncelleme:

Asya'da pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izledi.

Halihazırda güçlenen resesyon endişeleri, bölge piyasalarını baskılamaya devam ederken, Tayvan üzerinden artmayı sürdüren ABD-Çin gerilimi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli meslektaşı Şi Cinping'in yarın Tayvan konusunu görüşmeleri bekleniyor.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından, ABD'de kote Çinli şirketlerin borsadan atılması durumunda bu şirketlerin Alibaba ile benzer bir yol izleyebileceği belirtiliyor. Hong Kong'da birincil kotasyon, Çinli yatırımcılara şirket hisselerine daha kolay erişim imkanı tanıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 3.275 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 artışla 2.415 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 27.715 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 137'de bulunuyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 yükselişle 55.647 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 azalışla 20.640 puan oldu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Asya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title