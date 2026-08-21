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Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

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Asya borsaları, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Japonya hariç pozitif seyrediyor.

Asya borsaları, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Japonya hariç pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor.

Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi hariç bölge piyasalarında pozitif bir görünüm hakim.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 artışla 6.912 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 66.040 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.908 puana yükselirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 artışla 25.956 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 77.630 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayına ilişkin enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,9'la aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu veri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki adımının eylül ayında faiz artırımı olacağı yönündeki tahminlerin güçlenmesine neden oldu.

Analistler, gelecek hafta Japonya'da açıklanacak Tokyo TÜFE verisinin BoJ'un politikalarına ilişkin daha fazla ipucu vermesinin beklendiğini söyledi. Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 2,87'ye çıktı.

Diğer taraftan, Samsung Electronics'in 72 milyar dolarlık hissedar getiri planı açıklayacağına dair haberlerle şirketin hisseleri yüzde 3,7 arttı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan kritik Seul ziyareti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Seul'e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile görüştü.

Vang, bu ziyaretinde, ABD'nin Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma kararı aldığı bir dönemde Seul yönetimine dış ilişkilerinde stratejik bir özerkliği benimseyerek, bloklar arası cepheleşmeden ve ABD ile Çin gibi büyük güçler arasında taraf tutmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Japonya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, Japonya'nın eylemlerine değinerek, "İkinci Dünya Savaşı'nın başlıca saldırganlarından biri olan Japonya, savaşın sonuçlarını yıllarca kabul etmedi ve kendisini Batı güçlerinin saldırılarında kurban olarak göstermeye çalıştı. Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tamamıyla kabul etmeye ve kendi tarihinin insanlık dışı sayfalarını yeniden yazmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağrıyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Japonya'nın Asya ve Pasifik Okyanusu bölgesinde saldırganlıktan sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Japonya, tehlikeli bir yoldan ilerliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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