Astronot David Carl Hilmers Haliç Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen öğrenci buluşmaları kapsamında ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görev yapmış astronot ve hekim Prof. Dr. David Carl Hilmers öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrencilerle uzay tıbbı alanındaki deneyimlerini paylaşan Hilmers, hekimlik kariyeri ile astronotluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özen'in de katıldığı organizasyonda öğrenciler, uzay tıbbı ve astronotluk alanlarına ilişkin sorularını Hilmers'a doğrudan yöneltme fırsatı buldu. Programın ardından Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Hilmers ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve akademik işbirliği olanakları üzerine görüştü.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Hilmers, NASA bünyesinde dört uzay mekiği görevinde astronot olarak yer aldığını, aynı zamanda Baylor College of Medicine'de iç hastalıkları ve pediatri profesörü olarak görev yaptığını belirtti.

Hepatitis B Free organizasyonunda baş tıbbi sorumlu olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Hilmers, hekimlik kariyerinin disiplin, azim ve bilimsel merak temelinde şekillendiğini, astronotluğa uzanan süreçte farklı disiplinlerde edinilen deneyimlerin önem taşıdığını vurguladı.

Uzay ortamında insan vücudunun karşılaştığı fizyolojik zorluklara değinen Hilmers, mikro yer çekimi koşullarının kas-iskelet ve bağışıklık sistemleri üzerindeki etkilerinin tıp bilimi açısından araştırma alanları oluşturduğunu ifade etti.

Hilmers, söz konusu çalışmaların yalnızca uzay görevlerine değil, dünya üzerindeki sağlık uygulamalarına da katkı sunduğunu aktardı.