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Astronot Atasever, MEV Koleji Özel Ankara Okullarının düzenlediği söyleşiye katıldı

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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Milli Eğitim Vakfı (MEV) Koleji Özel Ankara Okullarının yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla düzenlediği söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Milli Eğitim Vakfı (MEV) Koleji Özel Ankara Okullarının yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla düzenlediği söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi.

Atasever, söyleşide öğrencilere uzay yolculuğu sürecini anlattı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmeden Nisan 2023'te ABD'ye gittiklerini anımsatan Atasever, "Eğitim için orada 8 ay kaldık. Farklı uzay merkezlerinde eğitimler gerçekleştirdik." dedi.

Atasever, 2024'te iki tane insanlı uzay misyonunun gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ISS'nin dünyaya 410 kilometre uzakta olduğunu ve saatteki hızının ise 27 bin kilometre olduğunu bildirdi. ISS'nin içinde farklı ülkelerin modülleri olduğunu aktaran Atasever, uzaya gitmeden önce aldıkları eğitimlere ilişkin bilgi verdi ve tabi oldukları testlere değindi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Ocak 2024'te uzaya gittiğini hatırlatan Atasever, Gezeravcı'nın orada yaptığı deneylerden bahsetti.

Atasever, kendisinin yörünge altı araştırma uçuşunu da 8 Haziran 2024'te yaptığını belirterek, orada yaptığı 7 deneyi ve mikro yerçekimi koşullarında yaşadığı tecrübeyi öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA
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