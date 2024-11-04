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AstraZeneca Türkiye'de Esra Bayram Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü Oldu

AstraZeneca Türkiye'de Esra Bayram Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü Oldu
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Esra Bayram, AstraZeneca Türkiye'de Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü olarak atandı. 2014'ten bu yana çeşitli görevlerde bulunan Bayram, ODTÜ'den mezun ve Pfizer'de önemli deneyimlere sahip.

Astrazeneca Türkiye'de, Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü görevine Esra Bayram atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Şirkette 2014'ten bu yana çeşitli pozisyonlarda başarıyla görev alan Esra Bayram, bu ay itibarıyla Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü oldu.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Esra Bayram, kariyerine Drogsan'da Kalite Kontrol Uzmanı olarak başlarken, Pfizer'de ise Klinik Araştırmalar Departmanı'nda çeşitli pozisyonlarda çalışarak önemli deneyimler kazandı.

2014'te AstraZeneca Türkiye'ye katılan Bayram, burada sırasıyla Klinik Araştırmalar Uzmanı, Klinik Araştırmalar Proje Yöneticisi, Klinik Araştırmalar Kalite Yöneticisi ve Klinik Araştırmalar Müdürü rollerini üstlendi.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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