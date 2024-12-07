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Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi
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Rusya'dan gelen Astoria Grande kruvaziyeri, 857 Rus turist ve 460 mürettebatla birlikte Samsun Limanı'na demirledi. Turistler, Samsun ve Amasya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Astoria Grande kruvaziyeri, 857'si Rus turist toplam bin 317 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı'na demirledi.

193 metre uzunluğundaki Astoria Grande adlı kuruvaziyer, tekrar Samsun'a geldi. Rusya'dan demir alarak Samsun'a gelen kruvaziyerde 857 turist ve 460 mürettebat olmak üzere toplam bin 317 kişilik kafile bulunuyor.

Turistler bugün Samsun ve Amasya'da vakit geçirecekler. Samsun'da Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Meydan, Amazon Köyü ve alışveriş merkezlerini ziyaret edecek Rus turistlerden bazıları da Amasya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde demir alarak Samsun'dan ayrılacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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