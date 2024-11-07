Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demir Attı

Astoria Grande kruvaziyeri, bin 53'ü Rus turist toplam bin 473 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı'na demirledi.

Samsun'da kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor. Astoria Grande adlı kruvaziyer, 1 haftalık aranın ardından tekrar Samsun'a geldi. Rusya'nın Sochi şehrinden demir alan ve sırasıyla İzmir, İstanbul ve Bartın'a uğrayan kruvaziyer, bu sabah da Samsun Limanı'na demir attı.

Samsun'a gelen kruvaziyerde bin 53'ü Rus turist, 420'si mürettebat olmak üzere toplam bin 473 kişi bulunuyor. Rus turist kafilesi bugün Samsun ve Amasya'da vakit geçirecek.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gidecek. - SAMSUN