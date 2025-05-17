Asset Worldwide Express, E-ihracat İçin Yenilikçi Lojistik Modelini Tanıttı

Küresel lojistik çözümleriyle dikkat çeken Asset Worldwide Express, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Worldef E-Ticaret Fuarında, dijitalleşen dünyada e-ihracat yapan markalar için sunduğu yenilikçi lojistik modelini tanıttı.

E-ihracat alanında stratejik lojistik çözümler sunan Asset Worldwide Express, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Worldef E-Ticaret Fuarında küresel vizyonunu tanıttı. Şirketin Genel Müdürü Onur Tekin, yaptığı açıklamada lojistiğin artık sadece taşımacılıktan ibaret olmadığını, markalara değer katan bir strateji haline geldiğini belirtti. Asset'in klasik taşımacılığın ötesine geçerek markalara rekabet gücü kazandıran bir iş ortağına dönüştüğünü vurguyan Tekin, "Amacımız yalnızca paket taşımak değil; markalara rekabet avantajı sağlamak, müşteri deneyimini yükseltmek ve onları global pazarda daha güçlü hale getirmek. Biz, lojistikten fazlasını sunuyoruz. Her teslimat, iş ortağımızın markasına değer katmak için bir fırsattır" dedi.

Asset Worldwide Express'in, dijitalleşme ve yapay zeka temelli çözümlerle lojistik sektöründe dönüşüm oluşturmayı hedeflediğini ve bu dönüşümde şirketin üç ana stratejik noktasına yöneldiğini belirten Tekin, "Dijitalleşme, yapay zeka ve yüksek hızın şekillendirdiği yeni lojistik çağında Asset Worldwide Express, sadece Türkiye değil, dünya çapında e-ihracat yapan markalar için stratejik bir çözüm ortağı haline gelmeyi hedefliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere hızla genişleyen global ağı, bu vizyonun en somut göstergesi. Asset'in küresel stratejisinde üç temel odak noktası var; Express hizmetlerle müşteriye taahhüt edilen sürede ulaşım (zamanında teslimat), rotalama, depo yönetimi ve stok takibinde maksimum verim (yapay zeka destekli optimizasyon) ve hedef pazarlar yerel çözüm ortaklarıyla entegre operasyon yönetimi (yerelleşme)" dedi.

Geliştirdiği bu sistemlerle şirketin, yalnızca ürün taşıyan değil, markaların globalde büyümesini hızlandıran bir lojistik partner konumuna yükseldiğine değinen Tekin, Worldef Fuarı'nda tanıtılan yeni çözümlerin, Asset'in sektöre getirdiği teknolojik ve operasyonel vizyonu da gözler önüne serdiğini söyledi. Öne çıkan yeniliklere değinerek, Türkiye'nin lojistikteki potansiyeline de vurgu yapan Onur Tekin, "Yeni nesil entegre takip sistemleri, gümrük süreçlerini sadeleştiren dijital belgeler ve satış sonrası müşteri deneyimini izlemeye yönelik geribildirim yazılımları bu alandaki fark oluşturan uygulamalardan sadece birkaç tanesi. Türkiye, konumu ve üretim gücüyle global lojistikte merkez olmaya aday. Biz de bu sürecin bir parçası olarak, özellikle e-ihracat yapan firmaların dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyoruz. Lojistik artık sadece teslimat değil, markaları geleceğe taşıyan bir strateji haline geldi" diye konuştu. - İSTANBUL