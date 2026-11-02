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ASO'dan Cumhuriyet'in 103. ve Odanın 63. kuruluş yıl dönümü için gala yemeği

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık hedefiyle kurulan ilk fabrikalarda başlayan üretim hikayesini, bugün kendilerinin devam ettirdiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık hedefiyle kurulan ilk fabrikalarda başlayan üretim hikayesini, bugün kendilerinin devam ettirdiğini belirtti.

ASO'nun Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamında Antalya'da bir otelde Cumhuriyet'in 103. ve Odanın 63. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gala yemeği düzenlendi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, milletin yokluklar içerisinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük, adalet ve bağımsızlık olduğunu dile getiren Ardıç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet üretmektir, çalışmanın karşılığını alabilmektir, refaha giden yoldur. Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık hedefiyle kurulan ilk fabrikalarda başlayan üretim hikayesini bugün bizler sürdürüyoruz. Çalışanlarımızla birlikte verdiğimiz emek, geliştirdiğimiz teknoloji, yetiştirdiğimiz gençler ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Kadınların ve gençlerin yeteneklerini geliştirebildiği, daha çok bilgi ve teknoloji üreten, refahını paylaşan bir Türkiye için çalışacağız. Millet egemenliğine, eşit yurttaşlığa, akla ve bilime dayanan Cumhuriyet değerleri bu yolda bizim rehberimiz olacak. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA
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