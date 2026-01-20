Haberler

ASO Başkanı Ardıç: "Gelecek, teknolojiyi üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak"

ASO Başkanı Ardıç: 'Gelecek, teknolojiyi üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Garaj-X Ankara Genç Girişimciler Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni ziyaret ederek, genç girişimcilerin projelerine destek vereceklerini vurguladı. Ardıç, merkezin sanayinin yüksek teknolojili ve katma değerli üretimine katkı sunacağını bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Gelecek, yalnızca teknolojiyi kullananların değil, onu üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, teknoloji odaklı girişimciler merkezi olarak faaliyet gösteren Garaj-X Ankara Genç Girişimciler Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Merkezdeki start-up'ları tek tek inceleyen Başkan Ardıç, genç girişimcilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

"Garaj X, katma değerli üretimine katkı sunmak üzere kuruldu"

ASO Başkanı Ardıç, Ankara'nın Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kenti olmasının yanı sıra yüksek teknolojili üretim yapan ve Ar-Ge'nin de simgesi konumunda olduğunu vurguladı.

Garaj X'in bu stratejik gücün tam merkezinde olduğunu ifade eden Ardıç, "Garaj X, sanayimizin yüksek teknolojili ve katma değerli üretimine katkı sunmak üzere kuruldu. Bu merkez, genç beyinlerin dinamizmini sanayimizin tecrübesiyle aynı masa etrafında buluşturacak" açıklamalarında bulundu.

Sanayinin en büyük ihtiyacının verimli, sürdürülebilir ve esnek üretim modelleri olduğunu belirten Başkan Ardıç, "Garaj X, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek, uygulamaya dönük, katma değerli çözümlerin geliştirileceği bir merkezdir. Ankara'daki organize sanayi bölgelerimizle, teknoparklarımızla, üniversitelerimizle entegre şekilde çalışacak Garaj X, üretim altyapımıza yeni nesil teknolojilerin, yapay zekanın, otomasyonun ve verimlilik odaklı yazılımların entegre edilmesini sağlayacak" diye konuştu.

"Gelecek, teknolojiyi üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak olacak"

Garaj X'in, sanayinin sorunlarına gerçek çözümler üretmek isteyen girişimcileri, sanayicilerle bir araya getirmek için tasarlandığını dile getiren Ardıç, "Burada yalnızca fikirler değil; uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sahada test edilebilecek çözümler geliştirilecek. Garaj X'in sunduğu bu ortam; üniversiteler, start-up'lar ve sanayi arasında güçlü bir köprü olacak. Test merkezleri, prototipleme alanları, mentorluk ve yatırım destekleriyle sadece fikir aşamasındaki projeleri değil, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına uygun özgün teknolojik çözümleri geliştireceğiz. Unutmayalım ki; gelecek, yalnızca teknolojiyi kullananların değil, onu üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak" ifadelerini kullandı.

Garaj X ziyaretinde ASO Başkanı Seyit Ardıç'a; ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ile Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, İhsan Çetinceviz, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Levent Akçakoca, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Cansız, Genel Koordinatör Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcıları Oktay Yaman, Dr. Ahmet Dinçer, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan, Başkan Yardımcısı Onur Öztuna, İcra Kurulu Üyeleri Çiğdem Işık Özger ve Kayra Uzun eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü