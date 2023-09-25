ASO Başkanı: Firmaların güncel teknolojilerle üretime geçmesi teşvik edilmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak amacıyla firmaların güncel teknolojilerle üretime geçmesi, bunun için öncelikle anlamlı ve yeterli düzeyde teşvik edilmesinin gerektiğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak amacıyla firmaların güncel teknolojilerle üretime geçmesi, bunun için öncelikle anlamlı ve yeterli düzeyde teşvik edilmesinin gerektiğini söyledi.

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Oda meclis üyelerinin katılımıyla Muğla'da yapıldı.

Ardıç, toplantının açılışındaki konuşmasında, küresel ekonomideki gelişmeler, sanayi sektörüne yön verecek eğilimler, bu doğrultuda Oda'nın yeniden yapılandırılması ve yürütülecek faaliyetler konusunda bilgi verdi.

Türkiye'nin ihracatta ve ithalatta yakın ülke olma avantajını kaybetmemek ve yeni yolları iyi değerlendirebilmek için rekabet gücünü arttırmak zorunda bulunduğunu ifade eden Ardıç, bu nedenle sanayide teknoloji düzeyinin ve verimliliğinin artması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin geçen yıl sanayide yeşil dönüşüme 391 milyar dolar, Avrupa Birliği'nin (AB) geçen aylarda sanayiye 270 milyar dolar tutarında ek kaynak tahsis ettiğini, Japonya'nın ise kamu-özel sektör ortaklıkları aracılığıyla 1,1 trilyon dolar tutarında yeşil yatırımı teşvik ettiğini anlatan Ardıç, "Ülkemizde de devletimizin yeşil dönüşümü mevzuatıyla, finansmanı ve teknik yardımlarıyla sahiplenmesi büyük önem arz etmektedir. Dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak için firmalarımızın güncel teknolojilerle üretime geçmesi, bunun içinse öncelikle anlamlı ve yeterli düzeyde teşvik edilmesi gerekiyor. Sanayi alanları artırılmalı ve firmalara teknik destek ve finansman sağlanmalı. Sanayide giderek büyüyen bir sorun olan iş gücü ihtiyacının karşılanması da yine hükümetin iş gücü ve eğitim politikalarıyla acilen ele alınması gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, Türkiye'nin kalkınmasında katma değeri yüksek sektör ve ürünlere odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

"ASO, kurumsal organizasyonunu yeniden yapılandırdı"

Ardıç, ASO'nun dünyada ve Türkiye'deki ekonomik, sosyal ve teknolojik değişim ve eğilimleri dikkate alarak kurumsal organizasyonunu yeniden yapılandırdığını söyledi.

Bu kapsamda Oda bünyesinde "Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü"nü kurduklarını anlatan Ardıç, "Ankara'nın dış ticaretinin geliştirilmesi ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınması için çalışmalar yürütecektir." dedi.

Dijitalleşme çalışmalarına destek vermesi amacıyla "Yenilikçilik ve Girişimcilik Müdürlüğü"nü, çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda değer yaratmak amacıyla "Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü"nü, yeni yatırım alanlarını araştırarak gelir getirici faaliyetlerde bulunmak ve üyelere yenilikçi hizmetler sunmak amacıyla da "İştirakler Müdürlüğü"nü kurduklarını belirten Ardıç, şöyle konuştu:

"Bu yeni yapılanmayla, Oda olarak başta üyelerimiz olmak üzere Ankara sanayisinin rekabet odaklı üretim yapması, dış dünya ile bağlantılarını sağlam temeller üzerine kurması, iklim değişikliği süreçlerine uyum sağlaması, yenilikçilik ve dijitalleşmeye odaklanarak daha rekabetçi olması, böylece Türkiye ve dünya ölçeğinde hak ettiği konuma gelmesi için etkili bir rol üstleneceğiz."

Ardıç, ekonomik açıdan AB'nin karbon vergisinden en fazla etkilenecek ülkelerin arasında Türkiye'nin yer aldığına dikkati çekerek, bu nedenle "AB Yeşil Mutabakatı'nın ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi" projesini tamamladıklarını söyledi.

Yeni büyüme stratejisi vurgusu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucusu Prof. Dr. Güven Sak da dünya yeniden yapılanırken Türkiye'nin bu noktada hareketsiz kalmaması gerektiğine dikkati çekti.

Sak, teknolojik sıçrama döneminin yaşandığını anlatarak, "Ya o teknolojik sıçramanın içinde yer alacağız ya da bu teknolojik sıçramanın sonuçlarının ortaya çıkmasını bir kenarda bekleyeceğiz. Ben bir an önce içinde yer almanın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ülkenin yeni büyüme stratejisine ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Sak, bu yüzyılda Türkiye için Bosna'dan Taşkent'e, Yakutsk'tan Cibuti'ye büyüme stratejisinin gerektiğini vurguladı.