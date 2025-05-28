ASO Başkanı Ardıç, Odanın mayıs ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketi kapsamında KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacağını belirterek, "Bu değerli destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ASO'nun mayıs ayı meclis ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek toplantıları, Oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, küresel tedarik zincirindeki kırılma, jeopolitik gerilimler ve başlayan korumacılık dalgasının üretimden lojistiğe, yatırımlardan güvenlik stratejilerine kadar tüm dengeleri sarstığı söyledi.

Mart ayına dair ekonomik göstergelere ilişkin bilgi veren Ardıç, maliyet kaynaklı gelişmelerin üretim kapasitesinde yarattığı sorunlara işaret etti.

"Fiyat istikrarının sağlanması sürecinde gerekli desteği vereceğiz"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi desteklediklerini dile getiren Ardıç, bu mücadelede fatura kesmeyen hizmet işletmeleri, IBAN üzerinden kayıt dışı tahsilat yapanlar ve resmi işlemlerde düşük bedel gösteren satıcılara odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

Ardıç, reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketine de değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KOBİ'lerin finansmana erişimine ilişkin verdiği müjdenin detayları, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklandı. Yeni kefalet paketi kapsamında, imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacak. Bu değerli destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını anımsatan Ardıç, son iki yılda yaşanan enflasyon oranları da dikkate alındığında, Türkiye'de de benzer bir güncelleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Mart ayının ikinci yarısında finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankasının zamanında ve kararlı adımları sayesinde yatıştığına dikkati çeken Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon Raporu'nda yer alan tahminlere göre, çıktı açığının 2028 ilk çeyreğine kadar negatif bölgede kalması bekleniyor. Bu durum, üretim seviyesinin potansiyelin altında seyretmeye devam edeceğine, talep koşullarının dezenflasyonist etki yaratabileceğini işaret ediyor. Üretim, yatırım ve istihdam için fiyat istikrarının sağlanmasının kritik bir ön koşul olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda atılan ve atılacak adımlara bundan sonraki süreçte de gerekli desteği vereceğiz."

Ardıç, sanayide istihdamı destekleyecek vergi ve sigorta desteğinin sağlanması gerektiğini de ifade etti.

Üretimin iş gücü talebi ile piyasadaki iş gücü arzının birbiriyle örtüşmediğini bildiren Ardıç, "Beşeri sermayemizi etkin kullanamıyoruz. Bu noktada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi kapsamında yer alan Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Projesi'ni son derece vizyoner ve stratejik bir adım olarak görüyoruz." dedi.