ASO Başkanı'ndan 250 milyar liralık destek paketine övgü

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 250 milyar lira büyüklüğündeki İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nı, sanayimizin üretim gücünün ve istihdam kapasitesinin korunması açısından son derece değerli ve zamanında atılmış bir adım olarak görüyoruz" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nı değerlendirdi. Ardıç, bu programın sanayicilerin finansman yükünü hafifleteceğini belirtti. 250 milyar lirayı bulan destek programının üretim gücü ve istihdama ciddi kaynak oluşturacağının altını çizen Ardıç, bu kaynağın KOBİ'lere ve sanayicilere ciddi destek olacağını sözlerine ekledi.

"İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nı zamanında atılmış bir adım olarak görüyoruz"

Söz konusu programın esnaf ve sanayi camiasına yarar sağlayacağını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 250 milyar lira büyüklüğündeki İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nı, sanayimizin üretim gücünün ve istihdam kapasitesinin korunması açısından son derece değerli ve zamanında atılmış bir adım olarak görüyoruz. Sanayimiz; yüksek finansman maliyetleri, daralan talep ve artan girdi maliyetlerinin üretim üzerindeki baskısının ağırlaştığı zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde reel sektörün finansmana uygun şartlara erişimini kolaylaştıracak paket, üretimini ve istihdamını korumaya çalışan sanayicilerimiz ile KOBİ'lerimiz için önemli bir can suyu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"6 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanını kıymetli buluyoruz"

Programın KOBİ'lere de destek olacağını söyleyen Ardıç, "Program kapsamında sunulan altı aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanını kıymetli buluyoruz. İstihdamını koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanlık bölümünün Bakanlığımız tarafından karşılanması, sanayicimizin yükünü hafifletirken çalışma hayatına da doğrudan katkı sağlayacaktır. KOBİ'lerimize sunulacak kefalet desteği ise finansmana erişimin kolaylaştırılması bakımından programın etkisini güçlendirecektir. Sanayimizin sahadaki ihtiyaçlarını gözeten, üretim ile istihdamı birlikte destekleyen bu önemli program dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve emeği geçen herkese sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Programın hızlı ve etkin biçimde uygulanarak işletmelerimize güçlü bir destek sağlayacağına inanıyor, sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı