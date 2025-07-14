15 Temmuz: Demokrasiye Sahip Çıkma Günü

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "15 Temmuz 2016; milletimizin demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği bir tarihtir" dedi.

ASO Başkanı Ardıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz 2016; milletimizin demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği bir tarihtir. Devletimize ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle bozguna uğratılmıştır.

Milletimiz o gece "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sımsıkı sarılmış, vatanına, bayrağına ve demokrasiye göz dikenlere karşı cesaret ve kararlılıkla karşı durmuştur. Bu destansı direniş, demokrasiyi savunan tüm dünya halkları için de örnek olmuştur.

Ankara Sanayi Odası olarak, o karanlık gecede olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir gücü tanımıyor, demokrasimizi her şartta korumanın sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözü doğrultusunda üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA