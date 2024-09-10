Aslanapa'da çiftçilere süt sağım hijyeni toplantısı düzenlendi
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Örenköy'de çiftçilere süt sağım hijyeni konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda ayrıca Planlı Üretim Modeli ve tarımsal destek miktarları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Aslanapa-Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu organizasyonuyla Örenköy'de süt sağım hijyeni konusunda çiftçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Örenköy'de yapılan 120 çiftçinin katılım sağladığı toplantıda, süt sağım hijyeninin öneminden bahsedildi. Ayrıca önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde oluşturulan Planlı Üretim Modeli ve tarımsal destek miktarları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer, çiftçi bilgilendirme toplantılarının peyderpey devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA