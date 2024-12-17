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ASKON Eskişehir Şubesi'nden 2024 Çalıştayı

ASKON Eskişehir Şubesi'nden 2024 Çalıştayı
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, 13-15 Aralık tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlediği çalıştayda, 2025 vizyonunu ortaya koyarak, iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi. Çalıştayda İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Suriye'deki insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi tarafından yıllık değerlendirmenin yapıldığı ve 2025 vizyonunun ortaya konulduğu "2024 Çalıştayı" düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, 13-15 Aralık'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda kurum içi eğitimler, ticaret toplantıları, ikili iş görüşmeleri ve sosyal etkinliklerin yapıldığı belirtildi.

Çalıştayın, üyeler arasında iş birliğinin ve dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağladığı kaydedilen açıklamada, "Çalıştayın ikinci gününde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Sayın Bülent Yıldırım da programa katılım sağladı. Kendisi, Suriye ve bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşarak, katılımcıların dikkatini bölgedeki güncel duruma çekti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, şube olarak gerçekleştirdikleri programın hem mevcut hedeflere ulaşmada hem de geleceğe yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

İstişare ederek üyelerle el ele büyümeye ve Eskişehir'i, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında daha güçlü bir noktaya taşımaya, hak için haklı zenginlikler üretmeye kararlı olduklarını vurgulayan Ünlü, "ASKON Eskişehir olarak 2025 yılı için belirlenen yol haritamızla milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, ticari, sosyal ve ekonomik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalıştaya katılan tüm üyelere, yönetime ve misafirlere teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi
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